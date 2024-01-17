ВС РФ запустили по Украине 20 "шахедов": в ВСУ озвучили детали ночного обстрела

По данным командования, ударные дроны противник запускал с российской территории и практически все из них удалось уничтожить. Также ВС РФ атаковали Харьков при помощи ракет.

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Российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 17 января, в результате чего силам ПВО удалось уничтожить практически все дроны-камикадзе Shahed. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Всего ВС РФ запустили по мирным городам Украины 20 ударных дронов с района Приморско-Ахтарска на территории России. Также противник атаковал Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300, которые запускались из Белгородской области.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 17 января Фото: Воздушные силы ВСУ

Всего ПВО работала в пределах 5 украинских регионов: в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей. В некоторых из них были зафиксированы разрушения, о которых дополнительно сообщили местные власти.

Атака по Украине 17 января: детали

Харьковская область. После запуска двух ракет в городе зафиксированы повреждения гражданской жилой инфраструктуры, о чем сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Медики оперативно прибыли на место, чтобы предоставить помощь пострадавшим.

"Оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома. 43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек — в легком и среднем состояниях", — говорится в сообщении.

Ближе к полуночи, как написал Олег Синегубов, количество пострадавших возросло до 17 человек. В тяжелом состоянии две женщины, а еще 12 человек были в среднем и легком состояниях. Трое из них отказались от госпитализации и им предоставили медицинскую помощь на месте.

Уже утром 17 января мэр Игорь Терехов добавил, что пострадавших от вражеского обстрела 19 и на месте продолжают работать все соответствует службы. 14 автомобилей полностью уничтожены.

Николаевская область. Глава областной военной администрации Виталий Ким написал, что силами ПВО в пределах региона удалось уничтожить 1 БПЛА. Власти Запорожской и Днепропетровской областей никак не комментировали атаку на момент публикации материала.

В Одесской области, как написал глава ОВА Олег Кипер, в результате обстрела есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

62-летний мужчина получил осколочное ранение и медики начали предоставлять ему всю необходимую медицинскую помощь.

"Количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек. Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь. Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц", — продолжил Олег Кипер.

Власти Кировоградской области также не комментировали вражескую ночную атаку на момент публикации материала.

Напомним, 15 января сообщалось, что в в ГУР назвали приоритетные цели ВС РФ во время обстрелов Украины и это не энергообъекты. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, противник изменил тактику и начал атаковать украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. При этом угроза для критической инфраструктуры остается.

16 января сообщалось, что охранник детского сада в Запорожской области наводил ракеты РФ на дома украинцев, о чем рассказали в СБУ. В поле зрения оккупантов мужчина оказался из-за своей знакомой — хористке местной церкви УПЦ, которая сбежала на временно оккупированную территорию и теперь работает на российскую спецслужбу.