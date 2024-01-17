Новые детали удара по Одессе: уничтожены автомобили, разрушен фасад дома (фото)

В ГСЧС сообщили, что взрывной волной повреждено 8 автомобилей, а огнем уничтожено еще 4 машины. Пострадали 3 человека.

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В результате обстрела ВС РФ Одессы дронами-камикадзе пришлось задействовать 14 единиц техники и 52 спасателя. Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Отмечается, что в результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 квадратных метров.

Последствия удара по Одессе

В сообщении сказано, что из здания пришлось эвакуировать 130 человек. На месте была развернут мобильный пункт обогрева.

"Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома на площади 100 м2. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля. На месте пострадали 3 человека", — заявили в службе.

Последствия удара по Одессе

Обстрелы Одессы 17 января: что известно

В ночь на 17 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки был поврежден жилой дом в Одессе. Глава ОВА Олег Кипер заявил, что количество пострадавших увеличилось до трех человек. Это 62-летний мужчина, одна женщина 1955 года рождения и девушка 1995 года рождения.

Заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов, все видимые цели были сбиты, но есть несколько попаданий в объекты гражданской инфраструктуры обломков дронов.

Напомним, в Харькове вечером 16 января прогремели взрывы. Оккупанты могли применить ракеты С-300.