Нові деталі удару по Одесі: знищено автомобілі, зруйновано фасад будинку (фото)

У ДСНС повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено 8 автомобілів, а вогнем знищено ще 4 машини. Постраждали 3 людини.

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Унаслідок обстрілу ЗС РФ Одеси дронамі-камікадзе довелося задіяти 14 одиниць техніки та 52 рятувальники. Про це повідомили в ДСНС Одеської області.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки сталося загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му і 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів.

Наслідки удару по Одесі

У повідомленні сказано, що з будівлі довелося евакуювати 130 осіб. На місці було розгорнуто мобільний пункт обігріву.

"Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 м2. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автомобілі. На місці постраждали 3 людини", — заявили в службі.

Наслідки удару по Одесі

Обстріли Одеси 17 січня: що відомо

У ніч на 17 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. Унаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок в Одесі. Голова ОВА Олег Кіпер заявив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб. Це 62-річний чоловік, одна жінка 1955 року народження і дівчина 1995 року народження.

Заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, усі видимі цілі були збиті, але є кілька влучень в об'єкти цивільної інфраструктури уламків дронів.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 16 січня прогриміли вибухи. Окупанти могли застосувати ракети С-300.