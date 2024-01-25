Ще одна країна готується до війни: у Генштабі Британії попередили населення

За словами начальника британського Генштабу Патріка Сандерса, війна в Україні показала, що розв'язують війни регулярні армії, а громадянські армії виграють їх.

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Населення Британії повинне бути готовим до служби у війську в разі війни із Росією. Про це виступаючи на військовій конференції сказав начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс, пише The Guardian.

За його словами, британський народ є "довоєнним поколінням", якому імовірно доведеться готуватися до війни проти Російської Федерації. Він навів у приклад Швецію, яка відновила цивільну службу за призовом.

Патрік Сандерс сказав, що потрібно наслідувати прикладу Стокгольма та зробити підготовчі кроки. Зокрема, такі дії є начебто не лише бажаними, а необхідними.

Голова Генштабу Британії також згадав Україну та наголосив на тому, що війни починають регулярні армії, а виграють їх громадянські армії. Як можна зрозуміти, йдеться про цивільних людей, які вступають у ряди військ.

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Відтак, аби відбити загрозу для Європи жителі Британії мають бути готовими приєднатися до військовослужбовців регулярної армії.

Також Сандерс заявив, що за останні 30 років армія Великої Британії скоротилася вдвічі, а за останні 12 років – на 28%. Набір на службу досі залишається проблемою, попри найвищу за останні шість років кількість заявок на вступ.

Видання пише, що перед промовою голови британського Генштабу, Міністерство оборони заявило, що не планують повертати національну службу, адже британська армія є добровільною силою. У міністерстві додали, що немає "жодних натяків" на повернення призову.

Нагадаємо, у грудні міністр оборони Німеччини заявив, що Європа повинна серйозно поставитися до погроз президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, це стосується країн Балтії, Грузії та Молдови. На його думку, НАТО має збільшувати виробництво зброї та у країн є лише близько 5-8 років, аби підготуватися до можливої агресії.

Варто додати, що наприкінці грудня Володимир Путін заявив, що НАТО провокує Росію на конфлікт. Він заявив, що Північноатлантичного альянсу долучилася Фінляндія, та якщо раніше між країнами не було проблем у відносинах, то вони можуть з’явитися. Також він заявив про створення Ленінградського військового округу, у якому сконцентрують певну кількість військових.