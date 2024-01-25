ЗСУ відійшли від Крохмального: експерт розповів, чи зможуть окупанти захопити Куп'янськ

За словами ексспікера Генштабу Владислава Селезньова, контроль противника над певними ділянками дороги абсолютно не свідчить про те, що він зможе істотно просунутися далі.

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Активні дії на фронті в Харківській області тривають і через дії з боку ЗС РФ українські захисники були змушені відійти від села Крохмальне. Військовий експерт і ексспікер Генштабу Владислав Селезньов у коментарі "РБК-Україна" розповів, чи існує ризик оточення Куп'янська.

За його словами, ситуація, що склалася, абсолютно не створює загроз ні для міста, ні для угруповань Сил оборони в цьому районі. Така думка може скластися в декого через те, що в одному місці трасу Р-07 перерізано, що теоретично створює ризик для оточення ЗСУ в Кислівці та Котлярівці.

"Цей варіант не створює жодних загроз. За фактом росіяни захопили клаптик землі 2х2 км і передумов для якогось подальшого успіху в них немає. Дорога не використовується силами оборони, а населений пункт на 5-6 будинків навряд чи є фактором, що докорінно змінив ситуацію на полі бою. Сватове окуповане і зі зрозумілих причин ми не їздимо туди трасою Р-07. Говорити, що вона може використовуватися як рокадна дорога, теж не варто", — заявив Владислав Селезньов.

Окремо військовий експерт зазначив, що контроль над ділянками дороги абсолютно не означає, що противник зможе з легкістю просунутися вперед і захопити нові території.

Водночас російські окупанти ставлять перед собою мету вийти на лівий берег річки Оскіл. Як вони це планують реалізувати — невідомо, адже вже кілька місяців "топчуться" біля Синьківки, каже далі Владислав Селезньов.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що Сили оборони відійшли від села Крохмальне на Куп'янському напрямку, при цьому істотних змін на фронті після цього чекати не потрібно. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ворог уже на 70-75% показав свої можливості на Куп'янському напрямку, тому навряд чи варто очікувати від нього чогось більшого.