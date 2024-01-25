Після перемоги у війні всередині України буде другий фронт, — Аліна Михайлова (відео)

Наразі чоловіки можуть виїхати за кордон за 3-5 тисяч доларів. Після закінчення війни "вони всі повернуться", вважає керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова.

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Керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова вважає, що після перемоги в російсько-українській війні всередині України буде другий фронт. Про це вона повідомила в інтерв'ю "ТСН.ua".

"Закінчиться ця війна, ми перемогли, всередині буде другий фронт. І до цього потрібно готуватися", — сказала Аліна Михайлова.

Наразі чоловіки можуть виїхати за кордон за 3-5 тисяч доларів, Михайловій телефонували знайомі та нібито просили "порішати" виїзд через систему "Шлях". Проте дівчина зазначила, що не може, навіть, якби сильно хотіла. Зокрема, вона навіть не знає механізмів.

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"Я кажу, я не те, що не вмію, я не можу, і ти як собі це уявляєш? А що йому буде? А нічого йому не буде. А що буде тим, хто його випустив і взяв бабки? Та нічого не буде", — розповіла вона.

З її слів, всі, хто виїхав за кордон, повернуться до України. Зокрема, це відбудеться тоді, коли буде все добре, коли "заблищать" нові посади у Верховній Раді, міських радах, де можна буде "розпилювати бюджетік", робити реконструкцію і відновлення всіх територій, де наразі все розбомблено. "Прибіжать, як миленькі" тоді, коли в Україні прийдуть гроші з-за кордону на відновлення, на реінтеграцію.

Михайлова розповіла про депутата Київради, який поїхав вчитися до Стенфорда, коли почалася повномасштабна війна. У важкі часи для України він був відсутній, навчався.

"А зараз повернувся — ходить, щось людям обіцяє, розказує, як укриття будувати. А тому вони всі повернуться", — наголосила Аліна Михайлова.

Нагадаємо, екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін розповів, що військовозобов'язаних громадян, які виїхали з України, не позбавлять громадянства. Він зазначив, що мова йде не про юридичну, а суспільну відповідальність.

18 січня нардеп Ярослав Железняк розповів, що топменеджер "Енергоатому" Олег Бояринцев не повернувся з-за кордону. У січні 2023 року він отримав дозвіл на виїзд, проте після відпустки не повернувся на роботу.