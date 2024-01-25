Це тенденція: у Forbes припустили, чим могли збити Іл-76 під Бєлгородом

За словами журналістів, у російських ВПС чомусь вирішили, що громіздкі військові транспортники Іл-76 можуть безпечно літати до російського Бєлгорода, розташованого всього за 32 км від кордону з Україною.

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Якщо російський транспортний літак Іл-76 над Бєлгородом збили ракети, це вказує на певну тенденцію. Іл-76 — "стандартний транспортний засіб" і, як правило, надійний, заявив після опублікованих кадрів з Бєлгорода британський військовий аналітик Майкл Кларк.

Чому в російських ВПС вирішили, що можуть безпечно везти громіздкі військові транспортники Іл-76 до російського Бєлгорода, розташованого лише за 32 км від кордону з Україною, ставить питання аналітик Forbes Девід Екс.

Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом: чи була ракета

"У середу українська ракета, мабуть, уразила один із російських чотиримоторних Іл-76. Літак, який важить 100 тонн без вантажу, впав на землю", — пише автор.

Російський уряд не міг заперечувати знищення одного зі 130 своїх Іл-76: очевидці зняли падіння літака і виклали запис у соцмережах. Складно і заперечувати, що літак збила Україна, вважає автор. На одному з відео помітний слід диму, за яким він зробив висновок про те, що застосовувалися ракети.

Те, що українські Повітряні сили можуть "дотягнутися" до вантажних літаків, що літають над Бєлгородом, не повинно нікого дивувати. Харків, що знаходиться за 70 км від нього, добре захищений одними з найкращих систем ППО, і, очевидно, тут є одна з трьох українських батарей Patriot з відповідним радіусом дії.

Це дає змогу Повітряним силам України загрожувати літакам у районі Бєлгорода на відносно безпечній відстані. Українські військові, які працюють із системами ППО, вже отримали достатній досвід. І російська авіація на території РФ або окупованих українських територіях неодноразово потрапляла в складні ракетні пастки.

Нещодавні операції Повітряних сил України

У травні минулого року батарея Patriot збила російський винищувач-бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 і три вертольоти Мі-8 — над Брянськом, приблизно за 100 км від українського кордону.

У грудні українські Patriot або далекобійні С-300 збили три Су-34 за один раз над окупованою територією України.

Місяць по тому, можливо, та сама команда, яка провела грудневу операцію, збила один із рідкісних і дуже цінних російських літаків-радарів раннього оповіщення А-50 над Азовським морем.

Про всі ці випадки добре відомо росіянам, і вони могли б зробити щось інше, ніж просто відправляти громіздкий літак у зону ураження ракет.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною", — пояснили в ГУР після випадку під Бєлгородом у середу, 24 січня.

Нагадаємо, що, на думку інших оглядачів, якби в літак влучили три ракети, як спочатку заявили у РФ, він не впав би цілим на землю. Але на опублікованих кадрах видно, що у хвостовій частині перед зіткненням із землею щось відлетіло.

Також повідомлялося, що у РФ можуть намагатися ввести в оману щодо українських військовополонених, які, як стверджується, перебували на борту Іл-76, що впав.