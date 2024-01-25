"Винагорода" за мобілізацію: де в Україні виплачують кошти тим, хто пішов у військо (перелік)

Найбільшу одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень виплачуватимуть у Львівській та Богодухівській (Харківська область) громадах. Киянам, які підпишуть контракт на проходження служби, обіцяють 30 тисяч.

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В Україні триває воєнний стан, під час якого можуть призивати до служби військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. У зв'язку з цим у певних містах влада виплачує грошові бонуси тим, хто вступає до лав ЗСУ добровільно. Фокус зібрав перелік міст, де добровольці можуть отримати матеріальну допомогу.

Одеса

Одне з перших міст України, яке ініціювало подібні виплати на тлі мобілізації стала Одеса. Відповідне рішення було ухвалено в Одеській міськраді ще 29 листопада 2023 року.

Місцеві депутати вирішили, що одноразова виплата становитиме 20 тисяч гривень. На позачерговій сесії 17 січня до мобілізованих вони додали й тих, хто підписав контракт із ЗСУ.

Міський голова Одеси Олег Труханов говорить, що порядок надання матеріальної допомоги в процесі розробки, нині влада прагне "довести процес до автоматизму".

Окрім того, Труханов додав, що для отримання фінансової підтримки мобілізований чи контрактник повинен принести необхідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після зарахування особи до військової частини, вона автоматично отримує виплати на свій рахунок.

Київ

Столиця також приєдналася до подібних "заохочень". За відповідне рішення Київська міськрада проголосувала ще 7 грудня 2023 року.

Тож депутати вирішили, що усі кияни, які мобілізувалися з 1 грудня 2023 року, будуть отримувати одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.

Як повідомив "АрміяInform" депутат Київради, офіцер ЗСУ Вадим Васильчук, 18 січня влада додала до мобілізованих і тих, хто підпише контракт на проходження військової служби. Нині відповідні виплати у столиці ще не проводять через недосконалість механізму.

Львів

Рішення про матеріальну підтримку громадян, що вирішили мобілізуватися до лав ЗСУ ухвалив виконком Львівської міськради 12 січня у 2024 році.

Одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та підписав контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою.

Богодухів

Влада міста Богодухів Харківської області, обіцяє мешканцям, які підуть до війська, виплатити 50 тисяч гривень. Відповідне рішення міськрада ухвалила в грудні минулого року.

У коментарі виданню "Слобідський край" мер Володимир Бєлий зазначив, що це буде стосуватись як мобілізованих, так і контрактників. Крім того, він зауважив, що матеріальну підтримку отримають і місцеві жителі громади, і внутрішньо переміщені особи.

"Людині треба буде надати підтвердження, що він пішов служити, після чого ці гроші він отримає на банківську картку. Ці кошти він може витратити на будь-які свої потреби. Це і як заохочення, і як підтримка, аби людина, яка пішла служити, могла вирішити певні питання, поки не отримає першу зарплату", — розповів міський голова.

Нагадаємо, за словами Роман Лихачова представники ТЦК можуть вручати повістки у будь-якому громадському місті, в тому числі і на блокпостах. Отримавши повістку необхідно з’явитися до територіального центру комплектування у визначений на ній час. У разі ігнорування повістки може бути складений адміністративний протокол.

Також невдовзі військовозобов’язані чоловіки зможуть вступити у лави ЗСУ через Державну службу зайнятості. Там вони зможуть самостійно обрати не лише підрозділ, у якому служитимуть, але й спеціальність.