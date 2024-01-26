В ООН відреагували на падіння Іл-76 у Білгородській області (відео)

На думку заступника генсека ООН Розмарі Дікарло, падіння російського літака Іл-76 слід розглядати в контексті вторгнення Росії в Україну.

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В ООН прокоментували падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області Російської Федерації. В організації вважають, що інцидент потрібно сприймати в контексті війни в Україні. Про це сказала заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло в рамках засідання Радбезу ООН 25 січня.

"За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли перебувати ракети для російської військової системи", — сказала Дікарло.

За словами заступника генсека ООН, падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 слід розглядати в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває. Вона також згадала про те, що Київ закликав до проведення міжнародного розслідування інциденту.

Засідання Радбезу ООН

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня росЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Російські журналісти заявили з посиланням на Міноборони Росії, що на борту нібито могли перебувати українські військовополонені, яких везли на обмін.

Місце катастрофи Іл-76

Зі свого боку представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що Іл-76, який упав у Бєлгородській області, раніше доставляв озброєння російським військам.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР з'ясовує долю військовополонених. Він також сказав, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

У Білому домі заявили, що США не можуть підтвердити інформацію про те, що на борту літака Іл-76 перебували українські полонені.