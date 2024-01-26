Програма на 5,2 млрд євро: Італія хоче отримати 1000 новітніх бойових машин

Війна в Україні повернула на карту наземні бойові дії, тому Італія хоче замінити застарілі машини Dardo. Програма розрахована на 14 років.

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Італія шукає компанії для початку роботи над великою новою програмою гусеничних бойових машин на суму 5,2 млрд євро. Про це повідомляє Defense News з посиланням на високопосадовця в італійській армії.

Війна в Україні повернула на карту наземні бої, тому Італія хоче замінити застарілі машини Dardo. Для цього вона запросить оборонні компанії для проведення техніко-економічного обґрунтування програми. Кінцева мета полягає в тому, щоб отримати 1000 автомобілів.

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Потенційними партнерами у виданні називають італійські компанії Leonardo та Iveco, французько-німецький KNDS та німецький Rheinmetall.

"З програмної точки зору всі документи, пов’язані з оперативними потребами, були схвалені, і Міністерство оборони виділило важливу частину необхідного бюджету. Тому закупівлі розпочнуться найближчими місяцями", — сказав генерал-майор Франческо Олла, начальник Генерального планування італійської армії та фінансового відділу.

Програма отримала назву Army Armored Combat Systems (A2CS) й передбачає розробку засобу, який зможе застосовувати широкий спектр боєприпасів, в тому числі з повітряним підривом, щоб протистояти БПЛА. Окрім цього машина має мати модульну конструкцію, відкриту архітектуру та здатність працювати з дронами та наземними безпілотниками.

Оборонний бюджет Італії на 2024 рік передбачає витрати на програму в розмірі 5,2 мільярда євро протягом 14 років, при цьому прогнозується, що остаточні витрати зростуть до 15 мільярдів євро. Також Італія шукає країн-партнерів для реалізації програми, бо вона дорога та потребує значних ноу-хау.

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