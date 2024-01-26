Морпіхам США не вистачає десантних кораблів: які засоби стануть альтернативою (фото)

Командування Корпусу морської піхоти США змушене експлуатувати швидкісні експедиційні транспортні судна, хоча вони й не пристосовані для виконання амфібійних завдань.

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Корпус морської піхоти США відчуває брак амфібійних і десантних кораблів, що стало, за словами військового керівництва, "найбільшою загрозою існування" для служби. Американські бійці в такій ситуації серйозно розглядають альтернативні варіанти, наприклад, використання швидкісних експедиційних транспортних суден або EPF. Про це йдеться в матеріалі Defence News від 26 січня.

Заступник командувача з бойового розвитку та інтеграції генерал-лейтенант Карстен Хекл в інтерв'ю виданню повідомив, що ВМС США прагнуть підвищити готовність амфібійних кораблів і поліпшити своєчасне технічне обслуговування. Але оскільки Пентагон поки вирішує, чи варто призупинити виробництво амфібійних кораблів у майбутньому, морська піхота нині як ніколи серйозно ставиться до використання інших видів техніки.

За його словами, експедиційний швидкохідний транспорт уже кілька разів успішно використовувався морськими піхотинцями в Тихому океані. І хоча такі кораблі не пристосовані для виконання амфібійних завдань, але морпіхам особливо вибирати не доводиться.

Судно USNS Fall River (T-EPF-4)

Таким чином, зазначив генерал, під час останніх і майбутніх розгортань морські піхотинці виходять у море нетрадиційними способами.

Тим часом директор відділу морських експедиційних бойових операцій Шон Броуді наголосив, що вихід морських піхотинців у море на альтернативних кораблях можливий, але небажаний, оскільки експедиційні морські бази та EPF, хоча і є місткими, не мають усього необхідного обладнання, сховищ боєприпасів та інших можливостей десантного корабля.

Коротко про EPF

Одним із представників суден класу EPF є USNS проєкту Spearhead, який призначений для швидкісного перекидання окремих підрозділів на значні відстані.

Конструкція судна являє собою катамаран з легких алюмінієвих сплавів завдовжки 103 м і завширшки 28,5 м. Він оснащений чотирма дизельними двигунами MTU 20V8000 M71L потужністю по 12200 к.с. Також енергоустановка охоплює чотири редуктори ZF 60000NR2H і водометні рушії — у підсумку катамаран може розвинути швидкість до 43 вузлів (до 80 км/год), а максимальна дальність ходу становить 1200 морських миль.

Судно USNS Fall River (T-EPF-4)

Загальна маса навантаження — близько 600 т. Тривалість плавання з десантом із 312 осіб обмежена 4 добами. Якщо ж тривалість 14 діб, то в цьому випадку перевозиться тільки 104 людини. Крім того, судно має вантажну палубу та вертолітний майданчик.

Основним завданням EPF є перевезення солдатів і техніки, однак згідно з планами командування США, транспортні судна не повинні брати участь у боях, і їм слід покладатися на допомогу бойових кораблів.

Вантажна палуба EPF

Раніше повідомлялося, що на Близькому Сході американські військові продемонстрували свою майстерність у проведенні морських операцій з використанням малопомітного бойового корабля CCA. На думку експертів, ці засоби слугують життєво важливим активом американських ВМС.