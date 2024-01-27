У центрі Севастополя прогриміли вибухи: що відомо

У місцевих затремтіли шибки у вікнах від вибуху, а в небі помітили хмару диму. Окупаційна влада переконує, що "все спокійно".

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Ранок 27 січня розпочався в Севастополі в тимчасово окупованому Криму з вибуху. Про це повідомили в "Крым.Реалии".

Кореспондент розповів, що вранці в місті було чутно "гучний звук, схожий на ракетний запуск". Після цього пролунав вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах. У медіа припустили, що їхній працівник чув роботу російської ППО.

Публікація "Крым.Реалии" про вибух у Севастополі Фото: Скриншот

Із соцмереж відомо, що місцеві чули "дуже гучний" вибух і бачили хмару диму. Імовірно, вибух у Севастополі прогримів приблизно о 6:45.

Повідомлення в чаті місцевих мешканців Севастополя Фото: Скриншот

Подію прокоментував представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв. Він заявив, що вибухи пов’язані з військовими навчаннями.

"Гучні звуки, які було чути в центрі міста, — це військові проводили тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійної оборони, — ред.) зі стріляниною з гранатометів", — написав Развожаєв.

Він запевнив, що в Севастополі "все спокійно".

Михайло Развожаєв про вибухи в Севастополі Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 січня партизанський рух "Атеш" повідомив про прибуття російського великого десантного корабля (ВДК) в Севастополь.

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що в Севастопольській бухті пришвартувався підбитий "Оленегорский горняк". У війську розповіли, що ВДК перебуває в ремонті й "очікувати від нього на якісь чергові подвиги не варто".