В центре Севастополя прогремели взрывы: что известно
У местных задрожали стекла в окнах от взрыва, а в небе заметили облако дыма. Оккупационные власти убеждают, что "все спокойно".
Утро 27 января началось в Севастополе во временно оккупированном Крыму со взрыва. Об этом сообщили в "Крым.Реалии".
Корреспондент рассказал, что утром в городе был слышен "громкий звук, похожий на ракетный запуск". После этого прогремел взрыв, от которого задрожали стекла в окнах. В медиа предположили, что их сотрудник слышал работу российской ПВО.
Из соцсетей известно, что местные слышали "очень громкий" взрыв и видели облако дыма. Вероятно, взрыв в Севастополе прогремел примерно в 6:45.
Событие прокомментировал представитель оккупационных властей города Михаил Развожаев. Он заявил, что взрывы связаны с военными учениями.
"Громкие звуки, которые были слышны в центре города, — это военные проводили тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны, — ред.) со стрельбой из гранатометов", — написал Развожаев.
Он заверил, что в Севастополе "все спокойно".
Напомним, 24 января партизанское движение "Атеш" сообщило о прибытии российского большого десантного корабля (БДК) в Севастополь.
В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что в Севастопольской бухте пришвартовался подбитый "Оленегорский горняк". В войске рассказали, что БДК находится в ремонте и "ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит".