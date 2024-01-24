Накрыли маскировкой: партизаны сообщают о прибытии большого десантного корабля в Крым (фото)
По данным украинского подполья, вероятно, в скором времени корабль выйдет на боевое дежурство. Впрочем, вся необходимая информация уже передана Силам обороны Украины.
Украинские партизаны зафиксировали прибытие российского большого десантного корабля в оккупированный Севастополь (Крым). Об этом 24 января сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".
По данным подполья, российские оккупанты передислоцировали корабль проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь.
"Вероятнее всего, в скором времени будет выполнять боевое дежурство. Всю оперативную информацию мы уже давно передали СОУ [Силам обороны Украины]", — отметили партизаны.
Представители "Атеш" уточнили, что после входа в гавань корабль был развернут и скрыт под маскировкой.
"Примечательно, что Силы обороны Украины уже имели опыт с уничтожением данного типажа корабля, а именно "Новочеркасск" (БДК-46) 26 декабря 2023 года", — напомнили представители подполья.
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