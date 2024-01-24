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Военный Фокус Российско-украинская война

Накрыли маскировкой: партизаны сообщают о прибытии большого десантного корабля в Крым (фото)

БДК атеш, атеш
Фото: Атеш | Партизаны зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь

По данным украинского подполья, вероятно, в скором времени корабль выйдет на боевое дежурство. Впрочем, вся необходимая информация уже передана Силам обороны Украины.

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Украинские партизаны зафиксировали прибытие российского большого десантного корабля в оккупированный Севастополь (Крым). Об этом 24 января сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

По данным подполья, российские оккупанты передислоцировали корабль проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь.

графская гавань севастополь Fullscreen
Фото: Атеш

"Вероятнее всего, в скором времени будет выполнять боевое дежурство. Всю оперативную информацию мы уже давно передали СОУ [Силам обороны Украины]", — отметили партизаны.

Представители "Атеш" уточнили, что после входа в гавань корабль был развернут и скрыт под маскировкой.

БДК Атеш Fullscreen
БДК прибыл в Графскую пристань
Фото: Атеш
БДК Атеш Fullscreen
БДК в Севастополе
Фото: Атеш

"Примечательно, что Силы обороны Украины уже имели опыт с уничтожением данного типажа корабля, а именно "Новочеркасск" (БДК-46) 26 декабря 2023 года", — напомнили представители подполья.

Уничтожение БДК Новочеркасск

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Подтверждено поражение корабля "Новочеркасск" из состава Черноморского флота России тактической авиацией Воздушных силам ВСУ.

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Полковник запаса Петр Черник предположил, что мощная детонация на "Новочеркасске" произошла в результате уничтожения ударных дронов типа Shahed. По его словам, Вооруженные силы России могли потерять около двух тысяч таких беспилотников.