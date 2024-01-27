Центр і Схід України опинилися під ракетним ударом РФ: інформація про обстріли

Офіційні джерела повідомили, що під удар, зокрема, потрапили об'єкти в Кременчуцькому районі Полтавської області, через що виникла пожежа.

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В Україні 27 січня близько 20:00 у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, зі Східного напрямку летіли балістичні ракети.

Під обстріл потрапили Харківська та Полтавська області. Про прильоти в районі Харкова написав мер міста Ігор Терехов. У своєму Telegram він написав коротке повідомлення без будь-яких подробиць.

"Харків чує вибухи. Будьте обережні!" — написав градоначальник.

Вибухи також пролунали в Полтавській області. Зокрема, під удар потрапили об'єкти на території Кременчуцького району. Ракети влучили в промисловий об'єкт на території району, що спричинило пожежу. Як повідомив голова Полтавської адміністрації Філіп Пронін, по ворожих ракетах відпрацювали українські засоби ППО.

"Є попадання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району, що призвело до пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", — написав він у Telegram.

Також джерела Фокусу повідомили, що звуки вибухів було чути в Полтаві, а також у місті Горішні Плавні, Кременчуцького району області. Про пошкодження будь-яких об'єктів на момент публікації невідомо.

Також офіційні українські джерела не уточнили, якими конкретно ракетами противник завдав удару під час останньої атаки, але деякі українські пабліки пишуть, що ворог застосував тактичні комплекси "Іскандер".

Пізніше стало відомо, що противник, крім ракет, застосував під час атаки й безпілотники. Зокрема голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що російські БПЛА атакували об'єкти інфраструктури області.

Нагадаємо, 26 січня надійшла інформація, що під час останніх атак на Київ ЗС РФ використовували балістичні ракети виробництва КНДР. Повідомлялося, що за знайденими осколками можна визначити, що це були ракети KN-23 або KN-24