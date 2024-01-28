"На певному етапі": генсек НАТО сказав, коли Україну запросять до Альянсу

На думку Єнса Столтенберга, головне — не припиняти військову підтримку України. Якщо дали змогу президенту РФ перемогти, піднімуть голову інші авторитарні режими.

Related video

Україну можуть запросити вступити до НАТО "на певному етапі". Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в ефірі телеканалу Fox News.

Столтенберг нагадав, що спочатку НАТО створювали для запобігання війні. За його словами, військова підтримка України — це "хороша справа" для Альянсу і США.

"Я з Норвегії, у нас кордони з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, в СРСР назвали це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, Швеції та Фінляндії, а також в України", — підкреслив він.

Російський президент Володимир Путін не повинен досягти бажаних цілей в Україні. Інші авторитарні режими наслідуватимуть його приклад і наступним може бути Тайвань, зауважив генсек.

Американська підтримка Києва сильно послаблює військовий потенціал Росії, а виділені на це з бюджету США кошти використовуються в Штатах, оскільки за ці гроші купують американську зброю.

"Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити стати повноцінним членом Альянсу", — резюмував він.

Нагадаємо, у Румунії деякі політики хочуть відмовитися від членства в НАТО заради анексії частини території України. А голова угорської ультраправої партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї заявив, що Угорщина претендуватиме на Закарпаття в разі програшу України у війні з Росією.

Країни-члени НАТО серйозно обмірковують сценарії можливого нападу Росії. Москві може знадобитися на підготовку до війни три–чотири роки.