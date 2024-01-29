Китай "грає м'язами": НВАК розгорнула далекобійні ракети YJ-62 біля Південної Кореї

Ракети були прийняті на озброєння китайської армії ще у 2000-х. Попри те, що це не найновіша зброя, одна така ракета може вивести з ладу корабель водотоннажністю до 3000 тонн.

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Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розгорнула протикорабельні крилаті ракети YJ-62 наземного базування під час навчань, які відбулися в провінції Шаньдун поблизу Північної Кореї. Таким чином далекобійні комплекси покривають Жовте море, північ самого Китаю і Корейський півострів. Про це 27 січня повідомили оглядачі Naval News.

Автори публікації звернули увагу на відеоролик, опублікований китайською телекомпанією CCTV, на якому бригада проводила навчання з чотирма пусковими установками WS2400, кожна з яких оснащена трьома ракетами YJ-62, і однією командно-штабною машиною.

Зазначається, що цей тип озброєння не є новітнім (їх було прийнято на озброєння ще на початку 2000-х), проте ракети доволі потужні — влучання однієї YJ-62 може вивести з ладу корабель водотоннажністю до 3000 тонн.

Розміщення компелксів YJ-62 у провінції Шаньдун

З цієї нагоди експерти Defence Express пишуть, що раніше такі комплекси були розміщені ближче до острова Тайвань. Тепер же китайські військові перемістили їх ближче до кордонів КНДР. На думку оглядачів, таке рішення може бути "проявом занепокоєння Пекіна" у зв'язку зі значною активізацією ракетних пусків у Північній Кореї.

Крім того, такий крок з боку НВАК може свідчити про те, що Китай може вважати Південну Корею щонайменше недружньою країною, перед якою необхідно вже "грати м'язами" на випадок гіпотетичного конфлікту на Корейському півострові.

Китайські комплекси YJ-62

YJ-62 — це турбореактивна протикорабельна ракета середньої дальності, яка може запускатися з повітря, суходолу або моря. За даними Global Security, максимальна дальність польоту ракети становить 500 кілометрів, вона може нести 450 кг фугасних бронебійних боєголовок. Максимальна швидкість — дозвукова, 0,9 Маха (1100 км/год).

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Китай розмістив чотири бойові кораблі біля Тайваню: подробиці

Раніше повідомлялося, що на Тайвані розпочали реалізацію проєкту зі створення флоту з новітніх фрегатів, деякі з яких призначені для відстеження китайських підводних човнів. Перевагу віддали двом фрегатам водотоннажністю близько 2500 тонн кожен замість одного водотоннажністю 4500 тонн.