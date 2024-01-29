День памʼяті Героїв Крут: в Україні вшановують 106-річницю битви

Близько 600 українських військових та студентів прийняли бій проти більшовиків, яких було в рази більше.

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29 січня 1919 року відбувся бій на станції Крути. Сотні українських молодих бійців дали бій кільком тисячам більшовикам. Бій під Крутами відбувся 106 років тому. Фокус зібрав факти та значення кількагодинного бою.

Сили сторін УНР та більшовиків

На залізничній платформі в Крутах до оборони готувалось близько 600 українських військовиків та студентів, які мали 16 кулеметів та одну гармату. Червоноармійці під командуванням капітана Муравйова мали у рази більше сил, близько 6-7 тисяч військових.

Схема бою під Крутами

Бій розпочався 29 січня 1919 року й тривав близько 6-7 годин. За цей час червоні окупанти втратили до 300 осіб. Втрати з боку УНР були близько 70-100 бійців. Відомо, що під час бою українські частини отримали наказ відступати. Близько 30 студентів з розвідувального підрозділу потрапили в полон, але більшу частину групи більшовики розстріляли. Їм присвятив вірш "Памʼяті тридцяти" Павло Тичина.

Хто командував українськими силами

Українськими підрозділами командував Аверкій Гончаренко — колишній офіцер російської імператорської армії. На момент бою він був командиром куреня Першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Загалом Гочаренко працював у Військовому міністерстві Української держави Павла Скоропадського, а у 1919 році був одним з соратників Петлюри.

Після війни Аверкій Гончаренко оселився на Галичині. В часи Другої світової війни воював у дивізії "СС Галичина". Помер у 1980 році в еміграції у Сполучених Штатах.

Значення битви за Крутами

Попри поразку української сторони, битва під Крутами мала великий вплив. 9 лютого вдалося підписати Берестейський договір з країнами Четвертного союзу, який складався з Німеччини, Австро-Угорщини, Туреччини та Болгарії. Він визнавав самостійність УНР, а армія отримала підтримку з країн для боротьби з більшовиками.

Також наступ більшовиків було затримано на кілька днів. що дозволило Симону Петлюрі подавити повстання більшовиків на заводі "Арсенал".День памʼяті Героїв Крут: в Україні вшановують 106-річницю битви.