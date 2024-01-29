Значні втрати: британська розвідка назвала кількість знищеної бронетехніки РФ

За даними Міноборони Британії, Росія збереже здатність поповнювати бойові втрати і продовжувати цей рівень наступальної активності в осяжному майбутньому.

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Сухопутні військові сили РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення і до 25 січня 2024 року зазнали масштабних втрат в Україні — приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших військових броньованих транспортних засобів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Як повідомили експерти, у 2023 році втрати техніки Росії знизилися приблизно на 40% порівняно з попереднім роком.

"Досить імовірно, що зниження темпів виснаження бронетехніки відбулося через дедалі більш позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції", — ідеться в повідомленні.

Від початку жовтня 2023 року російські військові розпочали активні військові дії на сході України, переходячи в наступ.

За цей період окупанти зазнали значних втрат, а саме приблизно 365 танків і 700 бронемашин. Однак, попри це, просування в територіальному плані виявилося невеликим.

"Однак Росія, ймовірно, зможе виробляти щонайменше 100 танків на місяць і, отже, збереже здатність поповнювати бойові втрати та продовжувати цей рівень наступальної активності в доступному для огляду майбутньому", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що на Мар'їнському напрямку російські окупанти намагаються просуватися вглиб території України малими штурмовими групами. На підходах бійці Сил оборони атакують їх дронами-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відійшли з Крохмального. Просування росіян на цій ділянці фронту було прогнозованим з огляду на їхню активізацію на Харківщині та великі людські ресурси.