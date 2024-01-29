У МВС показали знищення "Шахеда", що не здетонував під час атаки Росії по Одесі (відео)

Вага вибухової речовини — понад 50 кілограмів. Вибухонебезпечний предмет транспортували з міста на підривний майданчик.

Related video

Фахівці знешкодили БПЛА типу Shahed, який не здетонував після масованої атаки військ РФ по Одесі 24 січня. Про це повідомили у пресслужбі МВС у Telegram.

Важливо

У РФ змінили бойову частину на дроні "Шахед": ЗМІ назвали, що змінилось (фото)

Роботи з вилучення вибухотехніки проводили дуже швидко, адже була загроза нового повітряного обстрілу. Вага вибухової речовини була понад 50 кілограмів.

Працювали сапери вручну, оскільки робототехніку підвести в локацію не мали можливості. Вибухонебезпечний предмет транспортували з міста на підривний майданчик і знешкодили, закопавши у землю та підірвавши.

Атака Росії Одеси "шахедами" 24 січня

Війська РФ 24 січня двома хвилями атакували південь України за допомогою дронів типу Shahed-131/136. На Одещині збили 10 ворожих дронів, але деякі з них все одно встигли наробити лиха під час падіння. Чоловіка, який в момент атаки проїжджав меблевий комбінат, відкинуло з велосипеда на землю та обсипало уламками.

Пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин, основний удар був зосереджений на Одесу. Загалом силам ППО вдалося збити 11 дронів — 10 в Одеській області, та ще один у Миколаївській.

Внаслідок влучання та пожежі пошкоджено кілька квартир. Одного постраждалого госпіталізували.

Ще один уражений дрон під час падіння пробив дах житлової двоповерхівки у Приморському районі Одеси. У тому ж кварталі впав ще один БПЛА. Через вибухову хвилю пошкоджене скло у будинках поряд та згоріла одна машина.

Нагадаємо, на Чернігівщині російські загарбники 29 січня атакували цивільну автівку з людьми. Водій автомобіля ВАЗ-2107 з трьома пасажирами їхав з прикордонного села у райцентр до медичного закладу, коли їх було атаковано, ймовірно, з дрона.