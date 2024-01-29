Могли застосувати дрон: на Чернігівщині росіяни атакували цивільну автівку з людьми (фото)

Водій автомобіля ВАЗ-2107 з трьома пасажирами їхав з прикордонного села у райцентр до медичного закладу, коли їх було атаковано.

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У Чернігівської області окупаційна армія РФ завдала удару по цивільному населенню в прикордонній Новгород-Сіверській громаді. Про це повідомили у пресслужбі МВС області.

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Російська ДРГ розстріляла двох людей на Сумщині

Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль з людьми, які їхали до лікарні. Водій автомобіля ВАЗ-2107 розповів правоохоронцям про те, що транспортний засіб рухався з трьома пасажирами з прикордонного села у райцентр до медичного закладу.

У селі, поблизу перехрестя доріг, люди почули сильний вибух. Згодом вони побачили спалах. Ймовірно, як вказано у повідомленні, російський дрон скинув невідомий вибуховий предмет.

Транспортний засіб внаслідок вибуху посікло. Усі четверо людей у салоні дивом вціліли.

Відкрито кримінальне провадження. Поліція закликала людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області, оскільки російські загарбники регулярно завдають ударів.

Ситуація на прикордонні Чернігівщини

На території Семенівської громади російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла автомобіль з чоловіком. Це відбулося 10 січня, близько 5 ранку між селами Грем’ячка та Леонівка. Від цієї локації до російського кордону пів кілометра.

Чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки та повертався до Костобоброва. У цей момент транспортний засіб, у якому він перебував, атакували російські загарбники.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що кордон в області постійно укріплюють. Позиції на Чернігівщині не відрізняються від тих, що облаштовуються в інших північних регіонах. Їх зводять за типовою схемою, але особливість місцевості може внести певні коригування. Командування Об’єднаних сил ЗСУ заявило, обстановка в Чернігівській області контрольована.

Нагадаємо, 29 січня у ЗСУ оцінили спроби росіян зайняти Куп'янськ. Як зазначив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, росіяни хочуть захопити Куп'янськ, адже це важливий логістичний центр, через який під час попередньої окупації реалізовували логістичне забезпечення ворожих військ і зброєю, а також провіантом.