Могли применить дрон: в Черниговской области россияне атаковали гражданскую машину с людьми (фото)

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 с тремя пассажирами ехал из приграничного села в райцентр в медицинское учреждение, когда они были атакованы.

Related video

В Черниговской области оккупационная армия РФ нанесла удар по гражданскому населению в приграничной Новгород-Северской общине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД области.

Важно

Российская ДРГ расстреляла двух людей в Сумской области

В результате атаки поврежден автомобиль с людьми, которые ехали в больницу. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 рассказал правоохранителям о том, что транспортное средство двигалось с тремя пассажирами из приграничного села в райцентр в медицинское учреждение.

В селе, вблизи перекрестка дорог, люди услышали сильный взрыв. Впоследствии они увидели вспышку. Вероятно, как указано в сообщении, российский дрон сбросил неизвестный взрывной предмет.

Транспортное средство в результате взрыва посекло. Все четверо людей в салоне чудом уцелели.

Открыто уголовное производство. Полиция призвала людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области, поскольку российские захватчики регулярно наносят удары.

Ситуация на пограничье Черниговской области

На территории Семеновской громады российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с мужчиной. Это произошло 10 января, около 5 утра между селами Гремячка и Леонивка. От этой локации до российской границы полкилометра.

Мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. В этот момент транспортное средство, в котором он находился, атаковали российские захватчики.

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что границу в области постоянно укрепляют. Позиции на Черниговщине не отличаются от тех, что обустраиваются в других северных регионах. Их возводят по типовой схеме, но особенность местности может внести определенные корректировки. Командование Объединенных сил ВСУ заявило, обстановка в Черниговской области контролируемая.

Напомним, 29 января в ВСУ оценили попытки россиян занять Купянск. Как отметил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, россияне хотят захватить Купянск, ведь это важный логистический центр, через который во время предыдущей оккупации реализовывали логистическое обеспечение вражеских войск и оружием, а также провиантом.