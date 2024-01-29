"Тактических успехов не имеют": в ВСУ оценили попытки россиян занять Купянск

По словам представителя Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, россияне хотят захватить Купянск, ведь это важный логистический центр, через который во время предыдущей оккупации осуществлялось логистическое обеспечение вражеских войск и оружием, и провиантом.

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Российские оккупанты не демонстрируют значительных тактических успехов на Купянском направлении Харьковской области. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, линия фронта на Купянском направлении остается активной — там захватчики постоянно пытаются наступать.

"На Купянско-Лиманском направлении отражено 10 вражеских атак за сутки. Синьковка, Табаевка, Терны, Ямполовка — населенные пункты, где происходили боевые действия", — сказал Фитьо.

Кроме того, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ прокомментировал и информацию о якобы захвате Табаевки Харьковской области.

"Противник заявляет, что захватил Табаевку. Это не соответствует действительности. Неподалеку этого населенного пункта происходили бои", — сказал он.

По словам Фитьо, войска РФ хотят захватить Купянск, ведь это важный логистический железнодорожный центр, который дает возможность осуществлялось логистическое обеспечение.

"Противник только смог кое-где улучшить свое тактическое положение и теперь в своих СМИ подает это как взятие Берлина. У них там массовая эйфория. Хотя мы видим, что те потери, которые понес враг — это не соразмерное соотношение. Они уничтожают свою армию, бросая бездумно в атаки", — добавил он.

Недавно, 21 января, ВС РФ удалось взять под контроль село Крохмальное. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили продвижение врага, но отметили, что речь идет о населенном пункте из пяти разрушенных домов.

В своем утреннем отчете от 27 января Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении отбили 13 вражеских атак. Отмечалось, что атаки происходили в районе Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.