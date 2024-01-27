Російська ДРГ розстріляла двох людей на Сумщині

Начальник Сумської обласної військової адміністрації закликає громадян евакуюватися з прикордонних регіонів. 27 січня росіяни вбили брата й сестру в одній із громад.

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На Сумщині російська ДРГ розстріляла двох людей. Про це повідомляє місцева ОВА у своєму Telegram-каналі.

Зранку 27 січня 2024 року ворожа розвідувально-диверсійна група вбила брата й сестру з Хотінської громади. Повідомляється, що будинок убитих розташований у селі Андріївка, у 5-кілометровій прикордонній зоні.

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Представники Сумської обласної військової адміністрації висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих брата й сестри.

Також вони попросили людей із небезпечної зони евакуюватися в безпечніші місця.

"Укотре звертаюся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес уже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі", — звернувся до громадян начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він додав, що росіяни продовжують убивати мирне населення.

"Евакуювавшись із небезпечних територій, ви збережете своє життя", — наголосив Артюх.

На Сумщині російська ДРГ розстріляла двох людей Фото: Скріншот

Зазначимо, що в прикордонній частині Сумської області продовжуються бойові дії. Командувач обʼєднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв наголошував, що вони становлять загрозу як для військових, так і для мирних громадян. Російські військові застосовують різну зброю — артилерію та авіацію. Зокрема, небезпеку становлять і ворожі диверсійні групи.

Нагадаємо, Сергій Наєв повідомив про небезпеку російських ДРГ на Півночі.

Також Фокус писав про те, що на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла водія шкільного автобуса.