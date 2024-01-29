На Донеччині пілоти FPV-дронів відбили в окупантів двох полонених українських бійців

Двоє бійців потрапили у полон, коли окупанти штурмували їхні позиції на Донеччині. Наступного дня завдяки пілотам FPV-дронів їм вдалося звільнитися.

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В районі села Торське на Донеччині Сили оборони змогли звільнити з полону двох бійців, яких ЗС РФ напередоді захопили в полон. Про це 29 січня в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов, доброволець 24 ОШБр "Айдар" з позивним "Осман".

"Друзі, гарні новини. В результаті злагодженої роботи наших FPVшників, двом полоненим вдалося втекти та повернутися на свої позиції", — написав він.

29 січня в своєму телеграм-каналі "Осман" повідомляв про бої в районі Торського. Він проінформував, що ЗС РФ тиснуть в напрямку Торського. Вони вже припинили використовувати малі групи для штурмів і почали атакувати групами у 20-40 людей.

"На жаль, сьогодні взяли 2-х бійців в полон, тяжко нам доведеться до виборів в РФ, зараз їм потрібні перемоги будь-якою ціною", — написав він.

Торське на Донеччині на карті Deepstatemap

Нагадаємо, що українські захисники врятували свого побратима, який потрапив у полон до окупантів. Для цього вони скористалися дроном.

Раніше повідомлялося, що дрон ЗСУ під Бахмутом взяв окупанта в полон. Військовий ЗС РФ, побачивши дрон, зрозумів, що може втратити життя й попросив його не вбивати.