Запросили на дно Чорного моря: Росія втратила черговий Су-24, — Гуменюк (відео)

За словами спікера, українські бійці працюють над тим, щоб перевага росіян у повітрі "поступово вирівнювалася в мінусовий напрямок".

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Протистояння Сил оборони України з росіянами в повітрі триває — за даними Генштабу ЗСУ окупанти втратили один літак, імовірно, бомбардувальник Су-24. Ситуацію прокоментувала 30 січня керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в інтерв'ю "24 Каналу".

За попередньою інформацією, російський бомбардувальник зник із радарів на підльоті до острова Зміїний і пізніше не повернувся на аеродром в окупованому Криму. У пабліках з цього приводу пожартували і написали, що крейсер "Москва" запросив Су-24 на чай на дні Чорного моря.

З цієї нагоди Гуменюк заявила, що українські захисники працюють над тим, щоб перевага противника в повітрі поступово сходила нанівець.

"Активність тактичної авіації ворога, зокрема, в Чорному морі не припиняється, незважаючи на такі показові уроки, які ми їм надаємо. Ми не будемо розкривати всіх наших методичних заходів. Будемо чекати їх у гості ще", — сказала Наталія Гуменюк.

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За її словами, на жаль, російська авіація, як і раніше, діє на південному фронті, скидаючи, зокрема, керовані авіабомби на населені пункти Херсонської області. Особливо постраждав Бериславський район, де фіксуються великі руйнування.

"Образившись навчальними заходами в акваторії Чорного моря, (окупанти) вдалися до бомбардувань протягом минулої доби керованими авіабомбами. При цьому вони зараз обирають такі рубежі пусків, які будуть більш безпечними для своєї авіації", — зазначила Гуменюк, додавши, що противник у такий спосіб провокує українську ППО на витрату боєприпасів.

Наталія Гуменюк про активність російської авіації на півдні України (дивитися з 11:40)

Нагадаємо, в районі острова Зміїний 5 грудня українські військові збили російський літак Су-24М. Згідно з інформацією Міноборони Великої Британії українська ППО застосувала ракети класу "земля-повітря", які суттєво обмежують ефективність тактичної авіації ПКС РФ.