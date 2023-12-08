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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Знищення винищувача Су-24М біля Зміїного: у Британії назвали зброю, якою атакували ЗСУ

Су-24М, винищувач, літак, російський винищувач
Фото: wikipedia | Ілюстративне фото: літак Су-24М

Російська та українська сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойових літаків. Протиповітряна оборона суттєво обмежує ефективність тактичної авіації, розповіли в британській розвідці.

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5 грудня українські військові збили російський винищувач Су-24М над чорним морем за допомогою ракети "земля-повітря". Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

Над Чорним морем біля острова Зміїний українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник, ймовірно, ракетою "земля-повітря". В оборонному відомстві Британії зазначили, що з літа 2023 року Російська Федерація виконує ударні місії високого ризику спрямовані проти Зміїного острова.

У британській розвідці розповіли, що острів став символом українського опору, тоді як Росія намагається продемонструвати, що може спрямовувати свою силу в Чорному морі. В результаті знищення російського Су-24М міг загинути екіпаж борту, що складався з двох осіб.

Розвідка наголосила, що російська та українська сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойової авіації. Загалом протиповітряна оборона продовжує суттєво обмежувати ефективність тактичної авіації.

Звіт британської розвідки, Велика Британія Fullscreen

ЗСУ збити російський винищувач Су-24М: що відомо

5 грудня ЗСУ збили російський літак Су-24М над Чорним морем у районі острова Зміїний. За інформацією ЗМІ, обидва пілоти бомбардувальника загинули, тоді як літак міг бути збитий із системи Patriot.

6 грудня західні експерти повідомили, що факт знищення українською ППО російського бомбардувальника над Чорним морем може вказувати на нові зусилля України зі зриву російських ударів по цілях у західній частині країни.

Нагадаємо, 6 грудня у Повітряних силах розповіли, що збиття російського винищувача Су-24М стало подарунком на день народження командира зенітної ракетної батареї Павла. Зокрема, він замовив "такий подарунок" на своє свято.