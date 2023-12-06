Брянський сценарій: експерти припустили, як ЗСУ збили Су-24 над Чорним морем

Ворожий бомбардувальник міг бути знищений ракетою комплексу Patriot або системою меншої дальності. При цьому засоби виявлення могли бути розташовані на острові Зміїний, зазначають аналітики.

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Військово-повітряні сили України стверджують, що 5 грудня збили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М, що летів над західною частиною Чорного моря в районі острова Зміїний. Ворожий літак, імовірно, був уражений ракетою класу "земля-повітря" американського комплексу Patriot. Таку думку висловили західні експерти в публікації The War Zone.

У матеріалі йдеться про те, що факт знищення українським ППО російського бомбардувальника в даному регіоні може вказувати на нові зусилля України зі зриву ворожих ударів по цілях у західній частині країни, зокрема й по об'єктах портової інфраструктури.

І хоча на момент публікації в Міноборони РФ не підтвердили втрату Су-24, у російських пабліках зазначають, що згодом було проведено пошуково-рятувальні роботи з пошуку екіпажу збитого літака. Про те саме пише в соцмережах і речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо українські війська дійсно використовували Patriot, щоб збити Су-24М над Чорним морем, це означає, що принаймні одна з цих систем була розгорнута на південному заході країни", — пишуть оглядачі.

Однак потенційно для знищення літака могли використати і систему меншої дальності, а на острові Зміїний, який наразі перебуває під контролем України, могли розмістити засоби спостереження, які виявили бомбардувальник.

Експерти доходять висновку, що російське командування не могло не враховувати можливість розміщення на південно-західному кордоні українських далекобійних систем ППО, які прикривали найважливіші для торгівлі об'єкти. Ба більше, подібний "гіркий" досвід у росіян уже є, коли українські сили вже успішно знищували авіацію противника над територією РФ.

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Тому після втрати Су-24М повітряним силам РФ варто замислитися про зміну тактики завдавання ударів, оскільки українські сили роблять нові кроки, щоб кинути виклик Росії в цьому найважливішому в стратегічному плані регіоні.

Раніше експерти розповіли, яким чином ЗРК Patriot без проблем збили два літаки Су-35 над територією РФ і Чорним морем, незважаючи на нібито "найсучасніші" системи протидії, встановлені на російських винищувачах.