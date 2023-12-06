Брянский сценарий: эксперты предположили, как ВСУ сбили Су-24 над Черным морем

Вражеский бомбардировщик мог быть уничтожен ракетой комплекса Patriot или системой меньшей дальности. При этом средства обнаружения могли быть расположены на острове Змеиный, отмечают аналитики.

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Военно-воздушные силы Украины утверждают, что 5 декабря сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М, летевший над западной частью Черного моря в районе острова Змеиный. Вражеский самолет, предположительно, был поражен ракетой класса "земля-воздух" американского комплекса Patriot. Такое мнение высказали западные эксперты в публикации The War Zone.

В материале говорится, что факт уничтожения украинским ПВО российского бомбардировщика в данном регионе могут указывать на новые усилия Украины по срыву вражеских ударов по целям в западной части страны, в том числе и по объектам портовой инфраструктуры.

И хотя на момент публикации в Минобороны РФ не подтвердили потерю Су-24 в российских пабликах отмечают, что что впоследствии были предприняты поисково-спасательные работы по поиску экипажа сбитого самолета. Об том же пишет в соцсетях и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Если украинские войска действительно использовали Patriot, чтобы сбить Су-24М над Черным морем, это означает, что по крайней мере одна из этих систем была развернута на юго-западе страны", — пишут обозреватели.

Однако потенциально для уничтожения самолета могла быть использована и система меньшей дальности, а на острове Змеиный, который на данный момент находится под контролем Украины, могли быть размещены средства наблюдения, обнаружившие бомбардировщик.

Эксперты приходят к выводу, что российское командование не могло не учитывать возможность размещения на юго-западной границе украинских дальнобойных систем ПВО, которые прикрывали важнейшие для торговли объекты. Более того, подобный "горький" опыт у россиян уже есть, когда украинские силы уже успешно уничтожали авиацию противника над территорией РФ.

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Поэтому после потери Су-24М воздушным силам РФ стоит задуматься о смене тактики нанесения ударов, поскольку украинские силы предпринимают новые шаги, чтобы бросить вызов России в этом важнейшем в стратегическом плане регионе.

Ранее эксперты рассказали, каким образом ЗРК Patriot без проблем сбили два самолета Су-35 над территорией РФ и Черным морем, несмотря на якобы "самые современные" системы противодействия, установленные на российских истребителях.