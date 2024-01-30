Усе проспав і зголоднів: російський окупант забіг до бійців Нацгвадії "по хліб" (відео)

Ворожий солдат розповів, що коли прокинувся, його "побратими" вже відійшли назад. Загублений боєць не розгубився та вирушив "добувати" харчі.

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Російський окупант прийшов на позиції НГУ "по хліб". Деталями інциденту 30 січня поділилась пресслужба батальйону спеціального призначення "Донбас" 18 Слов'янської бригади Національної гвардії України.

У проміжках між важкими боями воїни взяли у полон російського бійця. Він прийшов до української позиції сам.

Як пояснив сам окупант, поки він спав, "усі відкотилися". Коли військовий РФ прокинувся, він не вигадав нічого краще, ніж вирушити до супротивника "по хліб".

"Тепер він в теплі й нагодований. Це найкраща можлива доля для іноземного окупанта в Україні", — підкреслили у батальйоні.

Пресслужба опублікувала кадри, на яких голодний загарбник здається в полон. На них видно, як до позиції українських захисників підходить чоловік у військовій формі. За спиною в нього рюкзак, а на плечі — автомат.

"Броню скидай!", — кричать йому військові.

Поки щонайменше двоє захисників тримають чоловіка під прицілом, ще один підходить до нього. Окупант сідає на коліна та здіймає руки.

"Та ми не вб‘ємо, не переймайся", — кричать йому з окопу.

Пізніше, вже сидячи разом з воїнами в окопі, він розповідає про своє рішення вирушити "по хліб".

"Ми думали, що іноземні загарбники "губилися" тільки у 2022 році, але таке трапляється і зараз", — зазначили у батальйоні.

Нагадаємо, у 3 ОШБр назвали дві основні причини, чому важливо брати російських окупантів у полон.

У грудні бійці НГУ взяли в полон російського окупанта, якому обіцяли лише дві доби на передовій в обороні. Він провів на позиціях двадцять днів і отримав обмороження ніг.