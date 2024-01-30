Все проспал и проголодался: российский оккупант забежал к бойцам Нацгвадии "за хлебом" (видео)

Вражеский солдат рассказал, что когда проснулся, его "побратимы" уже отошли назад. Потерянный боец не растерялся и отправился "добывать" продукты.

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Российский оккупант пришел на позиции НГУ "за хлебом". Деталями инцидента 30 января поделилась пресс-служба батальона специального назначения "Донбасс" 18 Славянской бригады Национальной гвардии Украины.

В промежутках между тяжелыми боями воины взяли в плен российского бойца. Он пришел к украинской позиции сам.

Как объяснил сам оккупант, пока он спал, "все откатились". Когда военный РФ проснулся, он не придумал ничего лучше, чем отправиться к противнику "за хлебом".

"Теперь он в тепле и накормлен. Это лучшая возможная судьба для иностранного оккупанта в Украине", — подчеркнули в батальоне.

Пресс-служба опубликовала кадры, на которых голодный захватчик сдается в плен. На них видно, как к позиции украинских защитников подходит мужчина в военной форме. За спиной у него рюкзак, а на плече — автомат.

"Броню сбрасывай!", — кричат ему военные.

Пока по меньшей мере двое защитников держат мужчину под прицелом, еще один подходит к нему. Оккупант садится на колени и поднимает руки.

"Да мы не убьем, не переживай", — кричат ему из окопа.

Позже, уже сидя вместе с воинами в окопе, он рассказывает о своем решении отправиться "за хлебом".

"Мы думали, что иностранные захватчики "терялись" только в 2022 году, но такое случается и сейчас", — отметили в батальоне.

Напомним, в 3 ОШБр назвали две основные причины, почему важно брать российских оккупантов в плен.

В декабре бойцы НГУ взяли в плен российского оккупанта, которому обещали всего двое суток на передовой в обороне. Он провел на позициях двадцать дней и получил обморожение ног.