Жорсткіше ніж за Мао: як китайська партія "закручує гайки" своїм збройним силам

Сі Цзіньпін заявив, що вірність партії лежить в основі цілей збройних сил. А оскільки корупція і хабарництво підривають боєготовність армії КНР, китайський лідер має намір продовжувати "наполегливо очищати політичну екосистему".

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З часів Мао Цзедуна Комуністична партія Китаю проголосила, що партія повинна контролювати збройні сили, тому Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) і донині перебуває під політичним контролем. Однак нинішній лідер КНР Сі Цзіньпін вивів цей принцип на новий рівень. Про наслідки чисток у лавах китайських військових розповів 29 січня колишній генерал індійської армії Подалі Шанкар Раджешвар.

Нещодавня чистка Сі Цзіньпіном дев'яти генералів НВАК потрапила в заголовки міжнародних газет. Двоє з них керували запусками супутників і пілотованими космічними польотами. Один адмірал зіграв важливу роль у розширенні присутності Китаю в Південнокитайському морі. П'ять офіцерів — колишні або чинні вищі командири НВАК, ще один брав участь у розробці ядерної політики Китаю.

На думку індійського генерала, це цілеспрямоване переслідування має політичні наслідки, що виходять за рамки простої корупції та хабарництва. Ще в червні 2023 року видання South China Morning Post повідомило, що вищий військовий орган Китаю видав безпрецедентні правила для соціального життя вищих командирів — крок, що не застосовувався "навіть за часів Мао Цзедуна".

"Вірність партії лежить в основі цілей збройних сил", — заявив Сі Цзіньпін

Контроль поведінки

Ці правила стосувалися контролю за громадською діяльністю чинних і відставних старших офіцерів НВАК. Вони встановлювали кодекс поведінки:

у спілкуванні з чиновниками Комуністичної партії;

з урядовими органами та державними підприємствами;

з громадськими організаціями;

із засобами масової інформації;

з академічними та дослідницькими організаціями;

з етнічними меншинами та релігійними групами;

з іноземними установами,

з членами сімей і людьми, з якими вони могли познайомитися в Інтернеті.

"Ці суворі правила означали, що вищі чини НВАК ледь могли розмовляти зі своїми зображеннями!" — підкреслив Раджешвар.

Чистки на тлі боротьби з корупцією

Незабаром після цього, у липні 2023 року, Сі Цзіньпін безцеремонно провів низку гучних звільнень — у відставку пішли три вищі генерали НВАК, міністр закордонних справ Цинь Ган і міністр оборони Лі Шанфу. Водночас стало відомо, що місцезнаходження колишнього міністра оборони Вея Фенхе також невідоме, і з моменту звільнення його не бачили.

Колишній міністр оборони Китаю Лі Шанфу

Колишній міністр закордонних справ КНР Цинь Ган

Крім того, було оголошено, що генерал-лейтенант із системи охорони вищого керівництва КПК Ван Шаоцзюнь помер від невідомої хвороби. Після всіх подій китайський лідер викликав до Пекіна вище військове керівництво НВАК і заявив, що "вірність партії лежить в основі цілей збройних сил".

"Було очевидно, що Сі Цзіньпіну і Китаю загрожує небезпека, що виходить за рамки звичайного, раз він скликав таку нараду, а потім оприлюднив її", — зазначає індійський генерал.

За його словами, стало відомо, що корупція в лавах НВАК впливає на якість озброєння, і Сі не став із цим миритися, тому майже кожен сектор економіки Китаю — фінанси, державні підприємства, залізниці, енергетика, спорт, тютюнова промисловість, сільське господарство, охорона здоров'я й інфраструктура — всі вони стали мішенню для мисливців за корупціонерами.

Згідно з останніми повідомленнями, Сі дав своїм борцям з корупцією свободу дій. Він особисто наказав їм не проявляти милосердя в "суворій і складній" боротьбі та продовжувати "наполегливо очищати політичну екосистему". У центрі проблеми — хабарництво, пов'язане з продажем посад, і розкрадання у відділах матеріально-технічного постачання та контрактах — усе це підриває боєготовність армії КНР.

Які очікуються результати

Автор матеріалу зазначає, що китайському лідеру завжди доведеться "озиратися через плече" і турбуватися про те, чи зможе НВАК виконати поставлені завдання, коли прийде час. Однак за такого стану справ не можна продовжувати скорочувати керівництво в усіх напрямках і очікувати, що система працюватиме на повну потужність.

Раджешвар доходить висновку, що з огляду на вищезазначене, всі механізми китайської системи працюють з перебоями. З одного боку зазначені проблеми мають призупинити глобальні амбіції Китаю, з іншого — слід розуміти, що Сі Цзіньпін є ідейною людиною і не збирається опускати руки.

"Він продовжуватиме втілювати свою мрію про омолодження китайської нації та створення китаєцентричного світу, хай би що сталося. Усі ознаки вказують у цьому напрямку", — підсумував індійський генерал.

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