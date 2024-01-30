"Це буде болісно": Буданов сподівається, що Кримський міст зруйнують цього року (відео)

Глава ГУР заявив, що вибухів в окупованому Криму буде більше. І додав, що не вірить у те, що Путіна "схопить припадок".

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В Україні почало нарощуватися власне виробництво зброї, а тому вибухи в окупованому Криму і далі будуть. Про це в інтерв'ю каналу "Ми-Україна" розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Бавовна" не зупиняється вже понад рік. Слухайте, те, що її буде більше, теж правда. Тому що наша промисловість теж нарощує оберти. Плюс Міністерство стратегічної галузі промисловості значно наростило виробництво", — розповів Буданов.

Він висловив сподівання, що цього року Кримський міст буде знищено.

"Ну, я сподіваюся. Палати йому нема чого, йому треба закінчувати своє існування", — додав Кирило Буданов.

Також керівник військової розвідки оцінив можливу реакцію на знищення Кримського мосту президента РФ Володимира Путіна.

"Та кого цікавить, чи готовий він, чи не готовий. Є об'єктивна реальність. Ви думаєте, що якщо б його запитали 24 лютого 2022 року, чи готовий він воювати кілька років, то він би сказав "та ну, ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін. Те, що це буде болісно (для Путіна — ред.), — ймовірно. Сказати, що його схопить "припадок", — це не правда", — висловився Буданов.

Нагадаємо, що 30 січня Кирило Буданов сказав, що наступальна операція російських військ розпочалася у листопаді минулого року та триває вже 2,5 місяці. За його словами, наступ окупантів вичерпається повністю на початку весни. Результати таких дій окупантів не показують великих результатів, однак певні просування у них є.

29 січня в Головному управлінні розвідки заявили, що не мають інформації про те, що замість Валерія Залужного Генштаб очолить Кирило Буданов.