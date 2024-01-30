Витоки про Залужного несуться з Гештабу: в ГУР не мають даних про призначення Буданова, — ЗМІ

Журналіст Роман Цимбалюк написав у Telegram, що президент Володимир Зеленський нібито призначив Кирила Буданова головнокомандувачем ЗСУ.

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У Головному управлінні розвідки не мають інформації про те, що замість Валерія Залужного Генштаб очолить Кирило Буданов. Про це пише NV з посиланням на свої джерела.

За словами неназваного джерела, в ГУР зараз немає повної інформації щодо обговорюваних в мережі кадрових перестановок у Генштабі. Також джерело видання в ГУР вказує, що всі витоки щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "несуться від джерел Генштабу".

Раніше журналіст Роман Цимбалюк написав у своїх соцмережах, що президент України Володимир Зеленський нібито призначив очільника ГУР Кирила Буданова на посаду головнокомандувача ЗСУ. Пізніше він видалив свій допис і прокоментував, що "указ набуває чинності з моменту публікації", але "якщо його не опублікували, це не означає, що такого наміру не було".

"Відставка" Залужного: що відомо

29 січня в мережі поширили інформацію, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зняли з посади. Президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ і наразі тривають консультації з іноземними партнерами.

У Міністерстві оборони заявили, що Залужного не звільняли з посади, а поширювана інформація не відповідає дійсності.

За словами прессекретаря президента України, глава держави не підписував указів про кадрові перестановки. На запитання про відставку Головнокомандувача ЗСУ він відповів негативно.

Російські ІПСО почали поширювати повідомлення про кадрові призначення в Генштабі ЗСУ у телеграм-каналах-двійниках. Для цього використали минулорічне відео зі звернення президента Зеленського.

Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення, у якому розповів підсумки дня і не зробив жодної заяви стосовно поширених чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

20 грудня повідомлялося, що українці проти відставки Залужного незалежно від довіри до Зеленського. Соцопитування показало, що головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряють 92% громадян.