"Додає сумнівів": поведінка Москви свідчить про "велику брехню" стосовно Іл-76, — СтратКом

Росія не готова віддати тіла нібито загиблих внаслідок авіакатастрофи полонених. У Центрі стратегічних комунікацій підкреслили, що окрім своїх слів ніяких доказів РФ так і не надала.

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У ГУР інформували, що Росія не готова передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння літака Іл-76. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 31 січня заявили, що ворожа бездіяльність свідчить про "чергову велику брехню".

24 січня у Бєлгородській області розбився літак Іл-76. У Росії стверджують, що на борту були українські військовополонені. Однак, як підкреслили у СтратКомі, попри гучні слова країна-агресорка досі не надала жодних доказів.

"Відмова російської сторони передати тіла загиблих українців додає сумнівів щодо правдивості заяв Москви. Україна наполягає на міжнародному розслідуванні обставин авіакатастрофи Іл-76 у Бєлгородській області та з’ясуванні долі полонених, з оприлюднених Росією списків", — зазначили у центрі.

У СтратКомі заявили, що перевезення полонених військово-транспортним літаком ЗС РФ як "живого щита" було б грубим порушенням міжнародного права. Україна продовжує працювати над обмінним процесом з Росією.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін звинуватив у падінні літака Іл-76 Україну. З його слів, ГУР та ЗСУ знали про транспортування військовополонених.

На таку заяву відреагував представник ГУР Андрій Юсов. Він заявив, що Путін "лукавить" у цій ситуації.