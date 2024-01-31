"Працюємо над варіантами": Кулеба прокоментував затримки з постачанням снарядів

Триває робота з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, наскільки важливо отримати боєприпаси для українського війська. Про це він заявив в інтерв’ю BBC Newsnight, повідомили у Telegram відомства.

З його слів, немає жодної ситуації, яку не можна розв’язати. Дипломат наголосив, якщо Україна не отримає достатньої кількості боєприпасів з одного місця, відбувається робота над тим, звідки їх можна взяти.

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"Ціна владнання світу в разі, якщо Україна не переможе, буде значно вищою", – вказано у повідомленні.

Європейський Союз, як наголосив Кулеба, демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно. Також триває робота з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені.

Боєприпаси від ЄС для України

Європейський Союз, як інформує агенція Bloomberg, прагне збільшити постачання боєприпасів в Україну. Структура має намір компенсувати затримки в досягненні мети з відправлення 1 млн артилерійських снарядів.

Ханно Певкур, міністр оборони Естонії, заявив, що торік ЄС узгодив крайні строки, однак Україна змогла отримати лише третину боєприпасів. Ще 30% від мільйона Київ має отримати до березня 2024 року. Певкур вважає, що його колеги повинні взяти на себе зобов'язання знайти снаряди або фінансування їх виробництва для України.

Нагадаємо, 28 січня заявили, що Франція зможе відправляти для ЗСУ по 3 тисячі снарядів щомісяця. Французькі заводи планують виготовляти на своїх підприємствах для України 78 одиниць колісних самохідних артилерійських установок Caesar, шість з яких нададуть українським військам найближчим часом.