Хочуть спровокувати на дії у відповідь: Іл-76 під Бєлгородом збила ракета Patriot, — Путін

За словами голови Кремля, у РФ провели експертизу, яка показала, що ракета, яка нібито збила літак, прилетіла з території України.

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Російський президент Володимир Путін заявив, що військовий транспортний літак Іл-76 був збитий ракетою Patriot з території України. Про це повідомляє ТАРС.

Він також зажадав провести міжнародне розслідування катастрофи Іл-76 і сказав, що не знає, навіщо "Україна збила літак зі своїми полоненими". За його словами, судячи з усього, "хоче спровокувати нас на дії у відповідь".

Падіння Іл-76

У ГУР вважають, що літак міг перевозити й боєприпаси, і полонених, яких використовували як "живий щит". У РФ заявляють, що не готові передати Україні загиблих, які, за твердженнями російської сторони, нібито перебували на борту Іл-76, що розбився 24 січня під Бєлгородом.

За словами голови ГУР Кирила Буданова, позиція Москви щодо події з Іл-76 видається непрозорою. Головним чином тому, що приховують загиблих. Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що необхідно вивчити великі залишки літака і місце аварії, а потім уже робити висновки. Але Кремль у цьому не зацікавлений.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що у Росії є близько сотні літаків Іл-76. За його словами, такий вид авіації переважно перевозить вантажі військового призначення.

Також повідомлялося, що, за словами журналістів, у російських ВПС вирішили, що громіздкі військові транспортники Іл-76 можуть безпечно літати до російського Бєлгорода, який розташований усього за 32 км від кордону з Україною.