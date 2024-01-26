Падіння Іл-76: РФ не дає згоди на проведення міжнародного розслідування, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, необхідно вивчити великі залишки літака і детально оглянути місце аварії. Тільки після цього можна робити висновки, але Москва в цьому не зацікавлена.

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Російська Федерація не дала згоду на те, щоб після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області почалося міжнародне розслідування всіх обставин. Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов.

За його словами, напередодні було проведено засідання Ради безпеки ООН, на якому було заявлено, що організація не може встановити, чи були на борту російської авіації українські військовополонені.

Жодних очевидних доказів з боку противника, які підтверджували б їхню версію подій, також надано не було.

"Натомість ми можемо повторити і констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї та ворожого особового складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україну, що цим літаком транспортуватимуться українські військовополонені. Що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звісно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР МОУ додав, що для з'ясування точної причини падіння російського літака необхідно вивчити його великі залишки, "чорні скриньки", а також уважно оглянути саме місце події. Водночас Росія не націлена розглядати такий сценарій.

"На даний момент, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, також Андрій Юсов заявляв, що РФ не передавала Червоному Хресту список полонених, які нібито перебували в літаку Іл-76. Російська влада приховує від міжнародних організацій прізвища українців, яких могли обміняти 24 січня, говорив представник ГУР Міноборони.

25 січня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР з'ясовує долю військовополонених. Він також сказав, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні.