"Поранені були усі": біля Новоселівського 7 бійців ЗСУ витримали бій проти 60 окупантів, — відео

Бій тривав на території одного двору. Двоє з поранених "легіонерів" могли хоч якось пересуватися і тримали кругову оборону.

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На Куп'янському напрямку семеро бійців "Інтернаціонального легіону" ЗСУ витримали штурм майже 60 росіян і змогли відбити їхній наступ. Про це проєкту Ukrainian Witness розповів один з командирів Інтернаціонального легіону Ян "Кенобі".

"Це була оборона Новоселівського. Семеро "легіонерів" витримали оборону проти близько 60-ти окупантів. Вони здійснювали наступ на їхні позиції. Бої тривали в самому Новоселівському і між позиціями в деякі моменти були "смішні" дистанції. Один будинок ми сидимо, через 25 метрів окупанти сидять. "Легіонери" витримали наступ противника. 92 бригада надала величезну підтримку", — розповідає Ян.

Він зазначив, що бійці 92-ї бригади допомогли скидами і артилерією. Далі вони відправили "легіонерам" групу підтримки на БТР.

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"Сам БТР почав розматувати противника, і піхота підтримала. На той момент, на жаль, в нас було вже двоє загиблих. Поранені були всі, але такі, що могли ходити і якось тримати зброю, могли лише двоє. Вони відтягли загиблих та поранених у будівлю, де більш-менш можна було укритися, а самі тримали кругову оборону, поки в той час на них наступала N-на кількість людей", — розповів "Кенобі".

За його словами, тоді бій тривав на території одного двору. Зрештою наступальні сили противника були знищені, а їхні залишки відійшли. Поранених та загиблих евакуювали, а позиції "легіонерів" зайняли бійці 92-ї бригади.

Нагадаємо, що у районі Кліщіївки окупанти прорвалися в окопи ЗСУ. Українські десантники відбивали штурм.

Раніше повідомлялося, що один боєць НГУ відбив "опорник" у росіян і врятував поранених побратимів. Всі на позиціях були поранені, а непоранений нацгвардієць, перебігаючи з однієї сторони бліндажа в іншу, він відпрацьовував по ворогу і розосереджував ворожі сили.