Можлива пауза після виборів: експерт оцінив досягнення ЗС РФ на фронті

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що за майже рік противник зміг досягти лише захоплення села Крохмальне, у якому було всього 10 повністю зруйнованих будинків. Далі намір ЗС РФ просуватися пов'язаний із президентськими виборами.

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Російські окупанти активізувалися на фронті, бо хочуть досягти хоч якихось успіхів до президентських виборів в РФ. Спроби ворога просуватися почалися ще в кінці травня 2023 року з операцій на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі для "24 Каналу".

Чого росіяни досягли на фронті

Як наголосив експерт, за майже рік противник зміг досягти лише захоплення села Крохмальне, у якому було всього 10 повністю зруйнованих будинків. Далі намір ЗС РФ просуватися на фронті пов'язаний із президентськими виборами в Росії, які є основним дедлайном.

"Їхні можливості мінімізовані. Росіяни не змогли прорвати наші лінії оборони. Укріпрайон біля села Синьківка вони намагаються пройти вже понад пів року. Синьківка – це село, яке значно менше за площею, ніж Авдіївка. Але навіть його вони не можуть зламати", — наголосив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача, з цього можна зробити висновок, що наразі російські військові не мають тих можливостей, які були раніше. Проте після виборів у Росії очікується мобілізація, яку у 2022 році називали "частковою", а у 2024, як додає Коваленко, можуть назвати по-іншому.

"Зараз росіяни використовують свій максимальний ресурс. Мовиться не тільки про бійців, які є на лінії зіткнення, але й про резерв, який формувався до того. Все це треба буде компенсувати. З жовтня 2023 року, коли почалися наступальні дії на Авдіївку, вони зазнають надзвичайно великих втрат", — зазначив експерт.

Коваленко запевнив, що противник не має достатнього поповнення резерів, а людські та механізовані ресурси потребують відновлення, тому після виборів може настати пауза.

Мета ворога на Лимано-Куп'янському напрямку

Також експерт розповів, що наразі росіяни хочуть вийти на лівий берег річки Оскіл і захопити Лиман, Борову та Куп'янськ. За словами Коваленка, ворог не має можливості знову піти на Харків.

"Росія не має для цього ресурсів. Їхня основна мета – це річка Оскіл. Вона незмінна з 2023 року. Окупанти витратили рік на реалізацію цього плану", — каже військово-політичний оглядач.

Коваленко додав, що російські окупанти не можуть діяти глобально та масштабно по всій лінії фронту, обмежуючись лише локаційним впливом. Ворог акцентує на максимальній концентрації сил на одній ділянці, поки на іншій втрачає ще більше території.

Нагадаємо, 31 січня аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти досягли тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська. Також вони посилили атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл.