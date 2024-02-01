Передача Британією вживаних авто Україні: юридичних перешкод немає, — Telegraph

Передати Україні повнопривідні позашляховики, призначені для утилізації, ще перед Різдвом закликав колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Мер Лондона Садік Хан блокує передачу вживаних автомобілів в Україну, а міністр транспорту Марк Гарпер вважає, що юридичних перешкод для цього немає. Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, міністр транспорту Великої Британії написав 31 січня листа меру Лондона, в якому заявив, що не існує правових перешкод для передачі автомобілів, призначених в утиль, для потреб України. І припустив, що Хан особисто блокує експорт цього транспорту.

До історії питання

Ще в березні 2023 року міністр з питань вирівнювання можливостей, ЖКГ і громад Великої Британії Майкл Гоув звернувся до мера Лондона Садіка Хана з проханням передати Україні повнопривідні автомобілі, які призначені для списання на брухт за програмою утилізації ULEZ. Як пише Telegraph, Гоув вважав, що передача цих авто Україні буде гуманітарною допомогою країні, яка постраждала від російської агресії.

Однак мер Лондона не підтримав цю ідею. За словами видання, мер пояснив свою відмову тим, що не вважає можливим змінити схему експорту автомобілів Ulez відповідно до чинного законодавства. Згідно з цією схемою, автомобілісти можуть вимагати одноразову виплату в розмірі 2000 фунтів стерлінгів, якщо вони здають на брухт автомобіль, який не відповідає вимогам спірного податку на забруднення довкілля.

У грудні The Telegraph повідомила, що Хан відхилив пропозицію Віталія Кличка, мера Києва, відправити частину автомобілів, що підлягають утилізації, в Україну. Однак пізніше мер Лондона звернувся до міністра транспорту з проханням надати допомогу в передачі повнопривідних автомобілів у дар Україні, чому були здивовані в міністерстві.

"Дивно, що мер висловив свою заклопотаність із цього приводу тільки в грудні, тоді як його розширена схема утилізації Ulez працювала вже із серпня-вересня", — підкреслили в уряді.

У своєму листі міністр Гарпер наголосив, як пише видання, що для уникнення юридичних перешкод, виявлених Ханом, спільно з Transport for London (TfL) було розроблено міжурядовий підхід до визначення шляхів їх подолання.

"Ми не вважаємо, що існують будь-які юридичні перешкоди для того, щоб дозволити передачу автомобілів у дар Україні", — написав Гарпер у цьому листі.

Міністр додав, повідомляє Telegraph, що Агентство з ліцензування водіїв і транспортних засобів створило спеціальний процес реєстрації повідомлень про експорт автомобіля до східноєвропейської країни, що дасть змогу TfL уникнути "багаторазових виплат з утилізації за один і той самий автомобіль".

Ще напередодні Різдва, нагадує видання, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав уряд відправити в Україну автомобілі 4x4, які не відповідають вимогам Ulez. Цього терміну не було дотримано, хоча Річард Лофтхаус, який співпрацює з волонтерською ініціативою Car for Ukraine, наголосив, що не бачить причин, через які пробна версія схеми не повинна випустити перші автомобілі до другої річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Будь ласка, давайте працювати над цим і працювати швидко", — заявив він.

Передача авто за системою ULEZ — що відомо

ULEZ — це схема, запроваджена в Лондоні 2019 року для зниження рівня забруднення повітря в місті. Згідно з цією схемою, автомобілі, що не відповідають нормам викидів, мають платити збір у розмірі 12,50 фунтів стерлінгів за проїзд у центрі міста.

Програма утилізації ULEZ передбачає, що автомобілісти, чиї автомобілі не відповідають нормам викидів, можуть отримати до 2000 фунтів стерлінгів при утилізації своїх автомобілів.

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