Третя світова вже почалася: омбудсмен про схожість війни в Україні та Ізраїлі (відео)

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Київ та Єрусалим мають однакових агресорів, тож демократичний світ має зробити все, щоб правильно зупинити протистояння.

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Війна в Україні та Ізраїлі має багато спільного, адже по суті — агресори одні й ті самі. Таку думку озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю для "Голос Америки".

На його думку, якщо світ допомагатиме Україні, тоді безпека буде забезпечена, проте загалом — Третя світова війна вже почалася, вважає омбудсмен.

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"З одного боку, країни, які воюють проти України. Це країни диктаторських режимів — Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея і країни, які свідомо допомагають РФ уникнути санкцій або купують у великих обсягах російську нафту і газ. З іншого боку — це країни демократичного вибору: Україна і всі, хто нам допомагає", — заявив Дмитро Лубінець.

Що стосується війни в Ізраїлі, продовжує уповноважений з прав людини, то це є продовженням війни в Україні. Річ у тім, що терористів навчали бійці ПВК "Вагнер", а зброю постачав Іран. Також причетна Північна Корея, адже в України вже є підтвердження факти продажу ракет Росії.

У зв'язку з цим світ має реагувати більш рішуче, щоб була можливість протистояти агресорам.

"Яка реакція з боку світу? Знову глибоке занепокоєння? Знову заспокоєння себе, що "ми не можемо нічого зробити"? Шукайте нові підходи. Ми, українці, продовжимо воювати за себе і за вас. Ви, коли нам допомагаєте, допомагаєте і собі. Тому що поки росіяни і решта воюють у нас — вони зайняті нашою армією", — продовжує Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося, що Дмитро Лубінець просив омбудсменів світу закликати уряди посилити ППО України. Уповноважений наголосив, що РФ спрямовує свої удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які регулярно забезпечують українських громадян теплом, електрикою та водою. Робиться це для того, щоб "населення страждало і вимирало".