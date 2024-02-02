За словами глави Кремля, останнім часом виробництво бронезахисту у РФ збільшили в 10 разів. Наростили й виробництво ракетних, і авіаційних засобів, "зокрема дальні високоточки".

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Новітнє російське озброєння перевершує зразки НАТО, а деякі радянські розробки йому не поступаються. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на форумі "Все для перемоги!" у Тулі. Про це повідомляє ТАРС.

"Для того, щоб сьогодні бути успішними на полі бою, потрібно швидко й адекватно реагувати на події, що відбуваються на полі бою", — зазначив глава Кремля, додавши, що успіх на передовій лінії залежить від швидкої відповіді на засоби ураження та розвідки противника. Потрібні способи придушення і власні більш ефективні засоби, уточнив Путін.

"Хто швидше це все робить — той і перемагає. Ось це сьогоднішня особливість ведення збройної боротьби", — сказав він.

За його оцінками, російська оборонна промисловість демонструє хороші темпи, якість і кількість. Але якщо порівняти сучасну зброю країн НАТО і пізньорадянського періоду, то "в чомусь вона поступається", але не завжди.

"Якщо брати наше новітнє озброєння, то вони явно всіх перевершують", — підсумував Путін, уточнивши, що мова йде про ракетну техніку, бронетехніку і багато іншого, що залучають російські війська.

Останнім часом виробництво бронезахисту у РФ збільшили в 10 разів, екіпіровки — у 2,5 раза. Глава Кремля також згадав про те, що збільшилися обсяги виробництва ракетних і авіаційних засобів, "зокрема й дальні високоточки". Але не назвав конкретних цифр.

"Практично за всією номенклатурою — і якість, і кількість — забезпечується дуже хорошими, потрібними країні темпами", — сказав Путін.

Нагадаємо, що за підсумками журналістського розслідування з'ясувалося, що депутати Бундестагу виконували доручення агента П'ятої служби ФСБ, який намагався зупинити постачання танків для ЗСУ.

Також повідомлялося, що Тайвань показав зброю, якою відбивався напад Китаю, що відпрацьовувалася під час недавніх навчань.