"Рекордсмен": ЗС РФ під Вугледаром втратили 6 колон техніки, — Дикий (відео)
За словами екскомандира роти батальйону "Айдар", противник торік 5 разів хотів узяти під свій контроль місто на Донбасі за допомогою колон техніки — всі вони були знищені. Шоста спроба дала такий самий результат.
Російські окупанти мають намір узяти під свій контроль місто Вугледар у Донецькій області, проте всі спроби штурмів безуспішні. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.
За його словами, напередодні противник уже вшосте спробував атакувати українські позиції колоною бронетехніки, однак жодних успіхів він не отримав і зазнав втрат.
"Іноді вони справді дивують тим, що регулярно повторюють одні й ті самі помилки. Зокрема таке враження, що є такі місця, де їм "пороблено". Саме вугледарський напрямок — це не рекордсмен за втратами, але рекордсмен за кількістю саме "ходити колонами", — заявив Євген Дикий.
Ветеран АТО додав, що саме під Вугледаром на Донбасі в російських окупантів начебто є якийсь секретний статут, у якому прописано, що потрібно атакувати колонами.
Торік, згадує далі Євген Дикий, противник ходив колонами на місто щонайменше 5 разів і весь час вони горіли. Противник зазнавав колосальних втрат.
Шоста спроба, про яку і пішла мова, відбулася вже після тривалої паузи, проте результат такий самий, як і попередні рази.
"І, о диво, шоста спроба дала той самий результат, що й попередні п'ять. Як так може бути? На жаль, вони не завжди так поводяться, але те, що вони так поводяться, продовжує мене вражати", — підсумував екскомандир роти батальйону "Айдар".
До слова, ще наприкінці січня 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців повідомила про те, що роті ударних безпілотників вдалося відбити ворожий штурм. Було знищено 11 одиниць техніки ЗС РФ: три танки, 7 МТ-ЛБ (багатоцільових транспортерів-тягачів легких броньованих) і одну БМП. У мережі також є кадри з цього моменту.
Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, ЗС РФ готують "відчайдушну" спробу наступу на Донбасі, про що заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, противник за останні тижні значно збільшив кількість резервів біля Авдіївки. Також у першому кварталі 2024-го року окупанти хочуть захопити Вугледар.