"Рекордсмен": ЗС РФ під Вугледаром втратили 6 колон техніки, — Дикий (відео)

За словами екскомандира роти батальйону "Айдар", противник торік 5 разів хотів узяти під свій контроль місто на Донбасі за допомогою колон техніки — всі вони були знищені. Шоста спроба дала такий самий результат.

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Російські окупанти мають намір узяти під свій контроль місто Вугледар у Донецькій області, проте всі спроби штурмів безуспішні. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, напередодні противник уже вшосте спробував атакувати українські позиції колоною бронетехніки, однак жодних успіхів він не отримав і зазнав втрат.

"Іноді вони справді дивують тим, що регулярно повторюють одні й ті самі помилки. Зокрема таке враження, що є такі місця, де їм "пороблено". Саме вугледарський напрямок — це не рекордсмен за втратами, але рекордсмен за кількістю саме "ходити колонами", — заявив Євген Дикий.

Ветеран АТО додав, що саме під Вугледаром на Донбасі в російських окупантів начебто є якийсь секретний статут, у якому прописано, що потрібно атакувати колонами.

Торік, згадує далі Євген Дикий, противник ходив колонами на місто щонайменше 5 разів і весь час вони горіли. Противник зазнавав колосальних втрат.

Шоста спроба, про яку і пішла мова, відбулася вже після тривалої паузи, проте результат такий самий, як і попередні рази.

"І, о диво, шоста спроба дала той самий результат, що й попередні п'ять. Як так може бути? На жаль, вони не завжди так поводяться, але те, що вони так поводяться, продовжує мене вражати", — підсумував екскомандир роти батальйону "Айдар".

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До слова, ще наприкінці січня 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців повідомила про те, що роті ударних безпілотників вдалося відбити ворожий штурм. Було знищено 11 одиниць техніки ЗС РФ: три танки, 7 МТ-ЛБ (багатоцільових транспортерів-тягачів легких броньованих) і одну БМП. У мережі також є кадри з цього моменту.

Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, ЗС РФ готують "відчайдушну" спробу наступу на Донбасі, про що заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, противник за останні тижні значно збільшив кількість резервів біля Авдіївки. Також у першому кварталі 2024-го року окупанти хочуть захопити Вугледар.