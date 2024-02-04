Повинні воювати до кінця: Росія перестала звільняти зі служби завербованих в'язнів

Журналісти зазначають, що наразі для в’язнів єдиний спосіб піти зі служб — отримати державну нагороду, втратити дієздатність, досягти граничного віку або дожити до закінчення війни.

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Вже понад рік РФ вербує в’язнів воювати в Україні, пропонуючи їм помилування та свободу через 6 місяців служби. Втім, зараз ця угода перестала діяти. Про це пише ВВС.

За інформацією видання, тепер ексзасуджені росіяни більше не отримують помилування, стикаються з жорсткими умовами і замість того, щоб повернутися додому раніше, вони повинні воювати до кінця війни.

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"Якщо ви підпишетеся зараз, будьте готові померти. Раніше ви могли служити шість місяців. Але тепер ви повинні дотягнути до кінця війни", — розповів чоловік на ім’я Сергій, боєць підрозділу "Шторм V" у чаті для колишніх російських полонених, які воюють в Україні.

Після смерті очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ПВК "Вагнер" відійшла в минуле, і тепер умови для ув’язнених стали суворішими.

Одна жінка із Забайкальського краю Далекого Сходу Росії, яка побажала залишитися невідомою, розповіла ВВС, що її чоловіка завербували в один із загонів "Шторм V" восени 2023 року.

"Цього лютого виповнилося б 15 років з моменту винесення вироку. У нього залишилося ще чотири. Умови у в'язниці були нормальні. Він міг продовжувати відбувати покарання, але це був єдиний спосіб швидко повернути його додому", — сказала вона.

За її словами, його контракт із Міноборони Росії укладено на рік, а не на півроку, як у попередніх полонених. А коли час чоловіка закінчиться, він не отримає помилування і не зможе відразу поїхати додому, оскільки контракт "автоматично продовжать".

Публікації в соціальних мережах інших росіян, чиї родичі служать у підрозділах "Шторм V", вказують на те, що їм також доведеться залишатися на передовій до завершення того, що Москва називає своєю "спеціальною військовою операцією".

Шанси вижити — приблизно 25%

Ув’язнених попереджають про це, коли вони підписуються, і це відповідає указу Володимира Путіна від вересня 2022 року, який, по суті, означає, що після закінчення терміну дії контракту він фактично не може бути розірваний і поновлюється.

Тепер єдиний спосіб для в’язнів отримати повне звільнення – отримати державну нагороду, стати недієздатним, досягти граничного віку або дожити до закінчення війни.

Замість помилування колишні ув'язнені тепер отримують умовно-дострокове звільнення після закінчення терміну служби в армії. Це означає, що якщо їх визнають винними у вчиненні нового злочину, їхній вирок також відображатиме їхні попередні судимості.

"Ваші шанси вижити — приблизно 25%. Я був штурмовиком п'ять місяців. З нашого взводу, який налічує приблизно 100 чоловік, живі лише 38", — розповів один з завербованих у в'язниці росіянин.

Багато військовослужбовців Storm V тренуються на полігоні лише 10 днів перед тим, як їх відправляють на передову. Відомо кілька десятків випадків, коли засуджені опинялися на передовій лише після трьох-п’яти днів навчання.

Один з чоловіків каже, що з 2014 року кілька разів сидів у в’язниці за тяжкі тілесні ушкодження та крадіжки. У жовтні він підписав контракт із Міноборони та пішов на фронт із закладу суворого режиму. Він розповів, що бійців Шторм V часто відправляють на "безглузді штурми", з яких повертаються лише кілька людей. За його словами, якщо вони відмовляються йти, їх кидають у яму в землі й не дають їжі.

"Удачі не вистачить. Я вже знаю, що не встигну", — розповідає він про свій шанс вижити на передовій.

Нагадаємо, що Зеки зі "Шторм Z" поскаржилися Путіну на невиконання обіцянок із зарплатою та оформленням документів. Командир "Шторм Z" наголосив, що подібні проблеми спостерігаються не лише в його роті, але й в інших добровольців у різних регіонах Росії.

У листопаді 2023 року командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ворог для штурму українських позицій за всіма напрямками використовував підрозділи "Шторм Z".