Должны воевать до конца: Россия перестала освобождать со службы завербованных заключенных

Журналисты отмечают, что сейчас для заключенных единственный способ уйти со служб — получить государственную награду, потерять дееспособность, достичь предельного возраста или дожить до окончания войны.

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Уже больше года РФ вербует заключенных воевать в Украине, предлагая им помилование и свободу через 6 месяцев службы. Впрочем, сейчас это соглашение перестало действовать. Об этом пишет ВВС.

По информации издания, теперь экс-осужденные россияне больше не получают помилования, сталкиваются с жесткими условиями и вместо того, чтобы вернуться домой раньше, они должны воевать до конца войны.

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"Если вы подпишетесь сейчас, будьте готовы умереть. Раньше вы могли служить шесть месяцев. Но теперь вы должны дотянуть до конца войны", — рассказал мужчина по имени Сергей, боец подразделения "Шторм V" в чате для бывших российских пленных, воюющих в Украине.

После смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ЧВК "Вагнер" отошла в прошлое, и теперь условия для заключенных стали более суровыми.

Одна женщина из Забайкальского края Дальнего Востока России, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала ВВС, что ее мужа завербовали в один из отрядов "Шторм V" осенью 2023 года.

"В этом феврале исполнилось бы 15 лет с момента вынесения приговора. У него осталось еще четыре. Условия в тюрьме были нормальные. Он мог продолжать отбывать наказание, но это был единственный способ быстро вернуть его домой", — сказала она.

По ее словам, его контракт с Минобороны России заключен на год, а не на полгода, как у предыдущих пленных. А когда время мужчины закончится, он не получит помилования и не сможет сразу поехать домой, поскольку контракт "автоматически продлят".

Публикации в социальных сетях других россиян, чьи родственники служат в подразделениях "Шторм V", указывают на то, что им также придется оставаться на передовой до завершения того, что Москва называет своей "специальной военной операцией".

Шансы выжить — примерно 25%

Заключенных предупреждают об этом, когда они подписываются, и это соответствует указу Владимира Путина от сентября 2022 года, который, по сути, означает, что после окончания срока действия контракта он фактически не может быть расторгнут и возобновляется.

Теперь единственный способ для заключенных получить полное освобождение — получить государственную награду, стать недееспособным, достичь предельного возраста или дожить до окончания войны.

Вместо помилования бывшие заключенные теперь получают условно-досрочное освобождение после окончания срока службы в армии. Это означает, что если их признают виновными в совершении нового преступления, их приговор также будет отражать их предыдущие судимости.

"Ваши шансы выжить — примерно 25%. Я был штурмовиком пять месяцев. Из нашего взвода, который насчитывает примерно 100 человек, живы только 38", — рассказал один из завербованных в тюрьме россиянин.

Многие военнослужащие Storm V тренируются на полигоне только 10 дней перед тем, как их отправляют на передовую. Известно несколько десятков случаев, когда осужденные оказывались на передовой только после трех-пяти дней обучения.

Один из мужчин говорит, что с 2014 года несколько раз сидел в тюрьме за тяжкие телесные повреждения и кражи. В октябре он подписал контракт с Минобороны и ушел на фронт из заведения строгого режима. Он рассказал, что бойцов Шторм V часто отправляют на "бессмысленные штурмы", из которых возвращаются лишь несколько человек. По его словам, если они отказываются идти, их бросают в яму в земле и не дают еды.

"Удачи не хватит. Я уже знаю, что не успею", — рассказывает он о своем шансе выжить на передовой.

Напомним, что зеки из "Шторм Z" пожаловались Путину на невыполнение обещаний с зарплатой и оформлением документов. Командир "Шторм Z" отметил, что подобные проблемы наблюдаются не только в его роте, но и у других добровольцев в разных регионах России.

В ноябре 2023 года командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг для штурма украинских позиций по всем направлениям использовал подразделения "Шторм Z".