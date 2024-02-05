"Бочка без дна": оборонна промисловість РФ не здатна забезпечити резерви, – ISW

На думку аналітиків, концентрація резервів ЗС РФ на всій окупованій території України збігається з пріоритетами Росії на фронті, але не обов'язково свідчить про майбутні російські операції.

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Резерви, які РФ сконцентрувала на території України, не обов’язково вказують на майбутні операції Росії, а російська "оборонка" навряд чи зможе повністю забезпечити їх. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 4 лютого.

Так, український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що зараз у російських військах у резерві перебувають 17 полків, 16 батальйонів і два полково-батальйонно-тактичних загони. Загальна кількість російських військовослужбовців у резерві становить близько 60 000-62 000 осіб, але достатньо озброєними та забезпеченими технікою є лише близько 20 000 тактичного та оперативно-тактичного резерву.

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Найбільші резерви Росії зосереджені на півдні України. Південне угруповання військ відповідає за Бахмутський та Авдіївський напрямки, і, на думку Машовця, зосередження резерву в цьому районі збігається з напрямками зосередження наступальних зусиль російських військ.

Дніпровське угруповання військ, яке діє в окупованій Херсонській області, має третє місце за чисельністю резервів — понад 70 000 військовослужбовців зосереджені на східному березі річки Дніпро в Запорізькій і Херсонській областях.

Резерви Дніпровського угруповання сил, ймовірно, могли б легко просунутися на Запорізькому напрямку, якщо того вимагатимуть обставини, вважає Машовець. Центральне угруповання військ, яке відповідає за Лиманський напрямок, має найменшу концентрацію резервів через меншу оперативну смугу, яка вимагає меншої кількості військ.

"Російські війська зможуть вільно переміщати свої резервні зосередження між різними ділянками фронту, доки Росія утримує стратегічну ініціативу на театрі дій. Активна українська оборона на всьому театрі військових дій у 2024 році передасть стратегічну ініціативу Росії, дозволяючи Москві визначати, де, коли та в якому масштабі відбуваються бойові дії в Україні, і належним чином розподіляти російські ресурси, змусивши Україну відповідати", — зазначають аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни кажуть, що попри наявність великих резервів, Росія не здатна їх повністю забезпечити.

"Російська оборонно-промислова база навряд чи зможе повністю забезпечити російську резервну робочу силу, попри здатність Росії підтримувати поточний темп операцій і постійні зусилля щодо розширення російської оборонної бази. Оперативно-стратегічні резерви загалом не боєздатні, але російське командування схильне розглядати його резервну складову як "бочку без дна", — йдеться в аналітичному звіті.

Росія здатна виробляти близько 250-300 нових танків на рік і капітально відремонтувати близько 250-300 танків, які перебували на довгостроковому зберіганні.

За оцінками ISW, Росія матиме можливість розширити свою "оборонку" і накопичити ресурси, якщо вона буде підтримувати ініціативу на всій території воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити велику кількість мобілізованих резервістів або призовників у цьому році.

Нагадаємо, що РФ стягнула 500 танків і 600 БМП для наступу на Куп'янськ. Кремль планує до кінця березня 2024 року повністю захопити Донбас і частину Харківської області до річки Оскіл.

Раніше повідомлялося, що ситуація в місті Авдіївка погіршилася для Сил оборони України, оскільки ЗС РФ мають просування, зокрема, вони наблизилися до головної логістичної артерії українських захисників.