Чекав на новий наступ ЗС РФ: СБУ затримала посадовця Верховного Суду України (фото, відео)

У чоловіка, який підтримував Росію, вилучили майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, прокремлівську літературу та спеціальний технічний засіб незаконного стеження.

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Співробітники СБУ викрили посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію Росії, сподівався на швидку окупацію російськими загарбниками території нашої держави та чекав новий наступ військ РФ. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У записі розмов він заперечував суверенітет України. Чоловік пропонував віддати окупантам південні області, зокрема Херсонську та Одеську області.

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Героїзував він й найманців російської ПВК "Вагнер" у спілкуванні зі своїм підлеглим. Підтримував посадовець їхню участь у війні проти України.

Представник судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку. Він закликав захопити Львів та сусідні регіони. Порушник висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням кремлівського режиму на її території.

Лінгвістична експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила факти підривної діяльності чиновника на РФ. Під час обшуків у нього виявили мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, прокремлівську літературу та спеціальний технічний засіб незаконного стеження.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Порушник може опинитися у в’язниці на 8 років.

Нагадаємо, СБУ 5 лютого викрила агентів ФСБ. Затримали чиновницю міськради на Донеччині. За інформацією правоохоронців, фігуранти активно працювали в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема вони проводили розвідку на прифронтових територіях та вивчали місця накопичення техніки ЗСУ.