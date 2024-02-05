"Екзамен" не пройшов: у ДПСУ показали удар по позиції оператора антидронової рушниці РФ (відео)

У відомстві розповіли, що атаку здійснили прикордонники-аеророзвідники на Запорізькому напрямку.

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Українські прикордонники-аеророзвідники знищили позицію оператора антидронової рушниці Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України 5 лютого.

У відомстві показали відео, на якому БПЛА атакує позицію російських окупантів.

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Російський оператор антидронової рушниці зробив спробу прицілитися, однак побачивши дрон, що наближається, поспішив сховатися.

Повідомляється, що кадри знято на Запорізькому напрямку.

"Окупант-антидронщик "екзамен" на профпридатність не пройшов", — зазначили в ДПСУ.

Удар по російській позиції

Нагадаємо, 5 лютого командир екіпажу дронів "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України розповів, як український бойовий робот, керований з повітря, знищив позиції росіян. За його словами, такого в історії військової справи ще не було.

Раніше, 24 січня, ЗМІ повідомили, що українські військові за допомогою важкого наземного безпілотника знищили міст на Донецькому напрямку, яким їздила техніка окупантів.