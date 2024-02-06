Сім БПЛА атакували Росію: у Бєлгородській області є руйнування, деталі

Один з безпілотників впав і здетонував, через що було пошкоджено 4 приватних житлових домоволодінь у Бєлгородській області. Там вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.

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Вночі 5 лютого територію РФ нібито атакували 7 українських БпЛА. Є пошкодження в місті Губкін на Бєлгородщині, а всі безпілотники "традиційно" збила російська ППО. Про це повідомили в Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням семи БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО всі українські безпілотні літальні апарати перехоплено над територією Бєлгородської області", — йдеться в повідомленні.

Один з перехоплених російською протиповітряною обороною БпЛА залетів у місто Губкін і впав нібито на території приватного сектору, де вибухнув. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Місто Губкін зазнав атаки ЗСУ за допомогою БпЛА. Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає. Різні пошкодження виявлено на території 4 приватних житлових домоволодінь: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", — проінформував Гладков.

Нагадаємо, що 4 лютого дрони атакували населений пункт Старий Хутір у Бєлгородській області РФ. За твердженнями бєлгородського губернатора, це нібито були безпілотники Сил оборони України.

3 лютого у Волгограді через збитий БпЛА спалахнув один із найбільших НПЗ в РФ. Як іповідомляли у місцевому Міністерстві надзвичайних ситуацій, нафтопродукти горіли на площі 300 квадратних метрів.